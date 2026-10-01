Monterrey vs Toluca: previa, predicciones y alineaciones

El Club de Fútbol Monterrey sostendrá un compromiso amistoso frente al Deportivo Toluca FC durante la Fecha FIFA en Estados Unidos con el objtivo de preservar el ritmo competitivo en la recta final de la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Por ello, te dejamos con la información más importante sobre este cotejo que se desarrollará en Houston, Texas previo a la Jornada 11.

Pronóstico SI Fútbol

El conjunto regiomontano sigue sin encontrar su mejor nivel de juego a pesar de la gran calidad de plantilla que poseen, mientras que el cuadro escarlata sigue demostrando que tiene un equipo muy poderoso con la capacidad de reacción muy buena.

Por ese motivo, creemos que los Diablos Rojos pueden salir airosos sin mayores inconvenientes de este duelo amistoso dependiendo de la cantidad de titulares que jueguen.

Monterrey 1-3 Toluca

¿A qué hora se juega el Monterrey vs Toluca?

Ciudad : Houston

: Houston Estadio : Shell Energy Stadium

: Shell Energy Stadium Fecha : sábado 3 de octubre

: sábado 3 de octubre Hora: Por definir

El Shell Energy Stadium será la sede del partido | Kenny Richmond/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Monterrey vs Toluca (últimos cinco enfrentamientos)

Monterrey : 1

: 1 Empate : 0

: 0 Toluca: 4

Último partido entre ambos: 06/09/26 - Toluca 2-0 Monterrey - Leagues Cup

Últimos 5 partidos

Monterrey Toluca Atlante 4-2 Monterrey Cruz Azul 3-3 Toluca Rayados 1-0 Cruz Azul Toluca 2-3 Santos Rayados 0-0 Tigres Puebla 0-1 Toluca Toluca 2-0 Rayados Toluca 5-2 Atlas América 2-2 Rayados Toluca 2-0 Monterrey

¿Cómo ver el Monterrey vs Toluca por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de Monterrey

Rayados afronta este partido amistoso con varias bajas en sus filas. Lucas Ocampos se perderá el partido ya que se está recuperando de una lesión y sigue trabajando al margen de sus compañeros. Almeyda tampoco podrá contar con Víctor Guzmán y Orbelín Pineda, convocados con la selección mexicana en este parón.

Monterrey v Cruz Azul - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

La posible alineación de Monterrey (4-2-3-1): Esteban Andrada; Ricardo Chávez, Carlos Salcedo, Daniel Aceves, Gerardo Arteaga; Óliver Torres, Fidel Ambriz; Luca Orellano, César Garza, Jesús Corona; Hugo Cuypers.

Últimas noticias de Toluca

En Toluca, la actualidad pasa por las declaraciones de su técnico, Antonio Mohamed, quien ha señalado que su era al frente del equipo está próxima a su fin: "Cada vez falta menos para volver. Me veo a mí mismo en una vuelta del fútbol argentino y anhelo que así sea. En algún momento va a ser".

"Estoy muy bien en el club, estoy muy feliz. El mejor momento de mi carrera. La verdad que disfrutando. Hemos ganado en un año y medio seis títulos, todo lo que se puede ganar, algo realmente inesperado. Pero bueno, cuando tocó la buena hay que disfrutarla y estirarla lo más que se pueda", señaló.

Toluca FC v Monterrey - Leagues Cup Final | Marcus Ingram/GettyImages

La posible alineación de Toluca (4-2-3-1): Luis García; Luan, Bruno Méndez, Federico Pereira, Brian García; Diego Zaragoza, Nicolás Castro; Helinho, Pável Pérez, Alexis Vega; Paulinho.

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