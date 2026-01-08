Monterrey vs Toluca: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Liga MX está de vuelta con el Clausura 2026, donde Toluca buscará hacerse con el tricampeonato, pero no será tan sencillo porque el resto de los clubes se reforzaron para poder soñar con el título.
Precisamente, el actual campeón del fútbol mexicano inicia su andar en el certamen frente a Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA, este sábado 10 de enero, en lo que será una especie de revancha para los locales, luego de lo ocurrido en el pasado Apertura 2025, recordando que fueron eliminados por los escarlatas en las semifinales.
En la semifinal de Ida, La Pandilla se llevó la ventaja en El Gigante de Acero por la mínima del argentino Germán Berterame. Para la vuelta, celebrada en el Estadio Nemesio Diez, los Diablos Rojos vencieron 3-2 con dianas del uruguayo Federico Pereira, el portugués Paulinho Dias y el brasileño Helinho Castro, con el español Sergio Ramos y Roberto de la Rosa descontando, dejando la pizarra 3-3 global, con los choriceros avanzando por su posición en la tabla. Ya en la fase regular, Toluca vapuleó 6-2 en el Infierno.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Monterrey vs Toluca?
Ciudad: Guadalupe, Nuevo León
Estadio: BBVA
Fecha: sábado, 10 de enero
Horario: 22:00 horas (Estados Unidos), 21 h (México), 04:00 h (España)
¿Dónde se podrá ver el Monterrey vs Toluca por TV y Streaming Online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
Univisión, TUDN
ViX Premium
México
TUDN, Canal 5, Azteca 7
ViX Premium
España
sin transmisión
DAZN
Últimos cinco partidos de Monterrey
Rival
Resultado
Competencia
Atlas
2-1 G
Pretemporada
Leones Negros
3-0 G
Pretemporada
Toluca
3-2 P
Final Vuelta, Liguilla
Toluca
1-0 G
Final Ida, Liguilla
América
2-1 P
Semifinal Vuelta, Liguilla
Últimos cinco partidos de Toluca
Rival
Resultado
Competencia
Tigres
2-1 G
Final Vuelta, Liguilla
Tigres
1-0 P
Final Ida, Liguilla
Monterrey
3-2 G
Semifinal Vuelta, Liguilla
Monterrey
1-0 P
Semifinal Ida, Liguilla
Juárez
0-0 E
Cuartos Vuelta, Liguilla
Últimas noticias de Monterrey
Para este nuevo torneo, Rayados adhirió a sus filas al lateral izquierdo Daniel Aceves (Pachuca), siendo hasta ahora la única alta oficial, aunque el extremo argentino Luca Orellano (FC Cincinnati) ya está cerrado desde hace unos días.
Con respecto a las bajas, el equipo decidió dejar ir a algunos jóvenes para que pudieran sumar minutos y ganar experiencia, tal como el defensa Tony Leone y el pivote César Garza, que fueron enviados a préstamo con los Pumas. También se fue el delantero Ali Ávila, ya que Querétaro ejecutó la opción de compra.
Algunas bajas en pretemporada por el tema de las lesiones han sido el argentino Lucas Ocampos, el defensa Víctor Guzmán, el atacante Michell Rodríguez y el defensa Luis Sánchez.
Últimas noticias del Toluca
Los Diablos Rojos tienen toda la intención de hacerse con el tricampeonato, ya que para fortalecer su ofensiva anunciaron el fichaje de Sebastián Córdova, quien no renovó con los Tigres, además contrataron al mediocampista Jorge Díaz Price (Cancún FC) y al extremo Pável Pérez (Necaxa).
Ya hablando de bajas, se despidieron del mediocampista Juan Pablo Domínguez, que se marchó a León, así como del guardameta Ronaldo Beltrán y Héctor Herrera, que concluyó contrato, sin dejar de lado que el delantero paraguayo Robert Morales se iría a préstamo con Pumas.
POSIBLES ALINEACIONES
Monterrey (4-2-3-1)
Portero: Luis Cárdenas
Defensas: Stefan Medina, Daniel Aceves, Luis Reyes, Ricardo Chávez
Mediocampistas: Fidel Ambriz, Óliver Torres, Iker Fimbres
Delanteros: Sergio Canales, Germán Berterame, Joaquín Moxica
Toluca (4-2-3-1)
Portero: Luis García
Defensas: Jesús Gallardo, Everardo López, Fede Pereira, Santiago Simón
Mediocampistas: Ricardo Angulo, Marcel Ruiz, Nico Castro
Delanteros: Helinho Castro, Paulinho Dias, Sebastián Córdova
Pronóstico SI
Sin duda será un encuentro con muchas llegadas y emociones, ya que los dos tienen poderosas plantillas. A pesar de estar en casa, luce complicado que Monterrey puede abollarle la corona al campeón Toluca. Durante la Liguilla pasada, los regios estuvieron a nada de dar la sorpresa, pero distracciones les jugaron caro. Todo podría encaminarse a un apretado empate.
Monterrey 2- 2 Toluca
