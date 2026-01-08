Monterrey vs Toluca: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Liga MX está de vuelta con el Clausura 2026, donde Toluca buscará hacerse con el tricampeonato, pero no será tan sencillo porque el resto de los clubes se reforzaron para poder soñar con el título.

En sábado vale doble, ¿o cómo era? 👹🔥 pic.twitter.com/6uY6lgkJf4 — Toluca FC (@TolucaFC) January 3, 2026

Precisamente, el actual campeón del fútbol mexicano inicia su andar en el certamen frente a Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA, este sábado 10 de enero, en lo que será una especie de revancha para los locales, luego de lo ocurrido en el pasado Apertura 2025, recordando que fueron eliminados por los escarlatas en las semifinales.

90' ⏱️ | Atlas 🦊 1-2 Ⓜ️ Monterrey |



Termina nuestro segundo partido de preparación y la #CopaPacífica se pintó de Azul y Blanco.👊🏼



¡Vamos con todo al #Clausura2026!🔥@CervezaTecate pic.twitter.com/c0q7nXRGdf — Rayados (@Rayados) January 5, 2026

En la semifinal de Ida, La Pandilla se llevó la ventaja en El Gigante de Acero por la mínima del argentino Germán Berterame. Para la vuelta, celebrada en el Estadio Nemesio Diez, los Diablos Rojos vencieron 3-2 con dianas del uruguayo Federico Pereira, el portugués Paulinho Dias y el brasileño Helinho Castro, con el español Sergio Ramos y Roberto de la Rosa descontando, dejando la pizarra 3-3 global, con los choriceros avanzando por su posición en la tabla. Ya en la fase regular, Toluca vapuleó 6-2 en el Infierno.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Monterrey vs Toluca?

Ciudad: Guadalupe, Nuevo León

Estadio: BBVA

Fecha: sábado, 10 de enero

Horario: 22:00 horas (Estados Unidos), 21 h (México), 04:00 h (España)

¿Dónde se podrá ver el Monterrey vs Toluca por TV y Streaming Online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos Univisión, TUDN ViX Premium México TUDN, Canal 5, Azteca 7 ViX Premium España sin transmisión DAZN

Últimos cinco partidos de Monterrey

Rival Resultado Competencia Atlas 2-1 G Pretemporada Leones Negros 3-0 G Pretemporada Toluca 3-2 P Final Vuelta, Liguilla Toluca 1-0 G Final Ida, Liguilla América 2-1 P Semifinal Vuelta, Liguilla

Últimos cinco partidos de Toluca

Rival Resultado Competencia Tigres 2-1 G Final Vuelta, Liguilla Tigres 1-0 P Final Ida, Liguilla Monterrey 3-2 G Semifinal Vuelta, Liguilla Monterrey 1-0 P Semifinal Ida, Liguilla Juárez 0-0 E Cuartos Vuelta, Liguilla

Últimas noticias de Monterrey

Para este nuevo torneo, Rayados adhirió a sus filas al lateral izquierdo Daniel Aceves (Pachuca), siendo hasta ahora la única alta oficial, aunque el extremo argentino Luca Orellano (FC Cincinnati) ya está cerrado desde hace unos días.



Con respecto a las bajas, el equipo decidió dejar ir a algunos jóvenes para que pudieran sumar minutos y ganar experiencia, tal como el defensa Tony Leone y el pivote César Garza, que fueron enviados a préstamo con los Pumas. También se fue el delantero Ali Ávila, ya que Querétaro ejecutó la opción de compra.



Algunas bajas en pretemporada por el tema de las lesiones han sido el argentino Lucas Ocampos, el defensa Víctor Guzmán, el atacante Michell Rodríguez y el defensa Luis Sánchez.

Ya llegó Alonso Aceves a Monterrey!🤠💙



¡Bienvenido a la ciudad, Alonso!🙌🏼⛰️ pic.twitter.com/slz3vrze6k — Rayados (@Rayados) December 27, 2025

Últimas noticias del Toluca

Los Diablos Rojos tienen toda la intención de hacerse con el tricampeonato, ya que para fortalecer su ofensiva anunciaron el fichaje de Sebastián Córdova, quien no renovó con los Tigres, además contrataron al mediocampista Jorge Díaz Price (Cancún FC) y al extremo Pável Pérez (Necaxa).



Ya hablando de bajas, se despidieron del mediocampista Juan Pablo Domínguez, que se marchó a León, así como del guardameta Ronaldo Beltrán y Héctor Herrera, que concluyó contrato, sin dejar de lado que el delantero paraguayo Robert Morales se iría a préstamo con Pumas.

Bienvenido al bicampeón, Jorge Díaz Price👹 pic.twitter.com/w1WqHHgW0x — Toluca FC (@TolucaFC) January 4, 2026

POSIBLES ALINEACIONES

Monterrey (4-2-3-1)

Portero: Luis Cárdenas

Defensas: Stefan Medina, Daniel Aceves, Luis Reyes, Ricardo Chávez

Mediocampistas: Fidel Ambriz, Óliver Torres, Iker Fimbres

Delanteros: Sergio Canales, Germán Berterame, Joaquín Moxica

Monterrey v Toluca - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Toluca (4-2-3-1)

Portero: Luis García

Defensas: Jesús Gallardo, Everardo López, Fede Pereira, Santiago Simón

Mediocampistas: Ricardo Angulo, Marcel Ruiz, Nico Castro

Delanteros: Helinho Castro, Paulinho Dias, Sebastián Córdova

Toluca v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX Final | Hector Vivas/GettyImages

Pronóstico SI

Sin duda será un encuentro con muchas llegadas y emociones, ya que los dos tienen poderosas plantillas. A pesar de estar en casa, luce complicado que Monterrey puede abollarle la corona al campeón Toluca. Durante la Liguilla pasada, los regios estuvieron a nada de dar la sorpresa, pero distracciones les jugaron caro. Todo podría encaminarse a un apretado empate.

Monterrey 2- 2 Toluca