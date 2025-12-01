Monterrey vs Toluca: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Quedaron definidas los semifinales del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX. El Toluca busca refrendar su corona, pero todavía hay otros tres que intentarán evitar que consiga su cometido a toda costa: Tigres, Cruz Azul y Monterrey. Para la llave de ida, los Diablos Rojos chocan contra Rayados en el Estadio BBVA, este jueves 4 de diciembre.

Para poder llegar a esta instancia, La Pandilla, quinto lugar de la general, eliminó al América, cuarto de la clasificación, gracias a un marcador global de 2-3, con el argentino Germán Berterame erigiéndose como el gran héroe al anotar en el tiempo añadido tras un centro de Ricardo Chávez, sellando su pase en el Estadio Ciudad de los Deportes, diciéndole adiós a los de Coapa, que cerraron este año sin ningún título. No obstante, los regios dejaron mucho que desear en este cotejo, por lo que tendrán que mejorar drásticamente, además el argentino Jorge ‘Corcho’ Rodríguez no estará con ellos porque se fue expulsado al minuto 84, sin saber si el argentino Lucas Ocampos vera acción debido a su lesión de muñeca.



Con respecto a los choriceros, superlíderes del semestre, dejaron en el camino a unos Bravos de Juárez que dejaron todo en la cancha tanto en el primer partido como en el segundo. Al Estadio Nemesio Diez no llegaron los goles, por lo que bastó el 1-2 obtenido en la Ida, a través de Antonio ‘Pollo’ Briseño y el portugués Paulinho Dias, para que el técnico argentino Antonio Mohamed y sus pupilos avanzaran a la antesala de la final. La duda sigue recayendo en si ya podrían contar o no con Alexis Vega, lesionado desde la fase regular.

Lo malo para Rayados es que el último enfrentamiento contra Toluca no les deja buenos recuerdos, ya que los escarlatas los vapulearon 6-2 en La Bombonera, con un triplete de Paulinho, doblete del argentino Nicolás Castro y una diana de Ricardo ‘Canelo’ Angulo, mientras el descuento fue obra de Berterame y el español Óliver Torres. Previo a ello, hay dos triunfos por los Diablos (2-1 y 1-2), un empate (1-1) y una victoria para los regios (3-2).



Aquí están los detalles sobre el encuentro:

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Monterrey vs Toluca?

Ciudad: Guadalupe, Nuevo León

Estadio: BBVA

Fecha: miércoes, 3 de diciembre

Horario: 21:10 hrs (hora del Centro de México)

¿Dónde se podrá ver el Monterrey vs Toluca por TV y Streaming Online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos Univision, TUDN USA ViX México TUDN ViX Premium España Sin transmisión ViX Premium

Últimos cinco partidos de Monterrey

Rival Resultado Competición Juárez 0-0 E Cuartos Vuelta Liguilla MX Juárez 1-2 G Cuartos Ida Liguilla MX América 2-0 G Liga MX Atlas 0-0 E Liga MX Pachuca 2-2 E Liga MX

Últimos cinco partidos del Toluca

Rival Resultado Competición América 2-1 P Cuartos Vuelta Liguilla MX América 2-0 G Cuartos Ida Liguilla MX Chivas 4-2 P Liga MX Tigres 1-1 E Liga MX Cruz Azul 2-0 P Liga MX

Últimas noticias de Monterrey

A pesar de su planteamiento, que fue sumamente criticado por tratar de defender la ventaja, el técnico español Domènec Torrent se mostró contento por lo logrado, además comentó que la afición de Rayados se merece el campeonato.



“En el entretiempo dije que teníamos que dar un paso adelante, teníamos que marcar un gol, sabíamos que necesitábamos marcar, y ellos nos marcan, con el 2-0 estábamos dentro, la expulsión del Corcho nos complicó, por las bandas nos la jugamos en cada contra con Sergio (Ramos) y Stefan (Medina), qué te digo, los aficionados de Rayados qué nos hubieran dicho”, compartió.



“Las eliminatorias son esto, tienen pequeños detalles que cambian un partido. Estamos en semis, vamos a pelear por la final, para ganar el campeonato, la gente de Rayados se lo merece; somos los que más gente metemos al estadio, es por ellos, el fútbol es de los aficionados, a ver si podemos darles una alegría”, añadió.



Sobre su rival, el europeo expresó: “Mucho mérito es del América, que nos plantea un partido muy agresivo, no nos dejaba jugar”.

Últimas noticias de Toluca

En conferencia de prensa, El Turco Mohamed explicó la ausencia de Alexis Vega, pues todavía no está al cien por ciento físicamente, además habló sobre mejorar la contundencia, algo que les falló frente a Bravos.



“No, él todavía no está al cien por ciento, entonces estamos esperando que esté al cien por ciento. Así que tampoco lo vamos a arriesgar en ese sentido. Vamos a esperar para poder ponerlo. Y después lo que tenemos que mejorar es la contundencia. Tanto allá como acá. Hemos tenido muchas opciones. Nosotros estuvimos muy erráticos frente al arco”, aseguró.



Al cuestionarle sobre quién le gustaría de rival para la siguiente fase, el timonel sudamericano agregó: “Para ser campeón hay que ganarle a todos. Entonces, que toque quien toque, es lo mismo”.

POSIBLES ALINEACIONES

Monterrey (4-4-2)

Portero: Luis Cárdenas

Defensas: Gerardo Arteaga, Sergio Ramos, Stefan Medina, Ricardo Chávez

Mediocampistas: Jesús Corona, Fidel Ambriz, Iker Fimbres, Óliver Torres

Delanteros: Sergio Canales, Germán Berterame

Suplentes: Érick Aguirre, Santiago Mele, Víctor Guzmán, Anthony Martial, Roberto de la Rosa, Luis Reyes, Héctor Moreno, Joaquín Moxica, Carlos Salcedo, Luis Sánchez

America v Monterrey - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Toluca (4-2-3-1)

Portero: Hugo González

Defensas: Jesús Gallarod, Fede Pereira, ‘Pollo’ Briseño, Diego Barbosa

Mediocampistas: Marcel Ruiz, Franco Romero, ‘Canelo’ Angulo

Delanteros: Nico Castro, Helinho Castro, Paulinho Dias

Suplentes: Juanpi Domínguez, Héctor Herrera, Everardo López, Robert Morales, Alek Álvarez, Bruno Méndez, Fernando Arce, Luis García, Francisco Pumpido, Oswaldo Virgen

FC Juarez v Toluca - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Pronóstico SI

Sinceramente, Monterrey dejó mucho que desear en el partido de vuelta, mientras que Toluca mostró una misma cara en los dos compromisos de los cuartos de final, por lo que parte como gran favorito para llevarse la ventaja. Pese a la ausencia de Alexis Vega, los Diablos Rojos han mostrado que dependen más del nivel colectivo que de una persona. Es posible que los regios den lucha, pero luce poco viable que saquen una victoria.

Monterrey 1-2 Toluca