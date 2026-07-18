El Chelsea de Xabi Alonso no se priva de nada a la hora de incorporar jugadores en este mercado de pases. Los Blues alcanzaron un acuerdo verbal con el Aston Villa para fichar a Morgan Rogers en una operación récord valuada en 117 millones de libras. El contrato será por seis temporadas con opción a una adicional y el reconocimiento médico está previsto para el lunes, una vez finalizada la participación del futbolista con Inglaterra en el Mundial 2026.

La operación convierte a Rogers en el fichaje de más caro de la historia del Chelsea y también como el futbolista británico con el traspaso de mayor valor registrado hasta el momento. En las últimas horas trascendió que el Arsenal también seguía de cerca al atacante, preo finalmente el jugador eligió Stamford Bridge y Alonso resultó fundamental para convencer al inglés.

🚨 EXCLUSIVE: Chelsea reach verbal agreement with Aston Villa to sign Morgan Rogers⁠. Bid of £117m accepted by #AVFC & being finalised. 6+1y contract, medical Monday⁠. #AFC interested but 23yo attacker wanted #CFC; Xabi Alonso instrumental @TheAthleticFC https://t.co/81YbZw7ELc — David Ornstein (@David_Ornstein) July 18, 2026

Rogers llega de 55 partidos disputados en el Villa, donde marcó 14 goles y entregó 11 asistencias. Además recibió el premio al Jugador de la Europa League en la final ganada por el conjunto dirigido por Unai Emery.

Su crecimiento fue meteórico desde su llegada a los Villanos procedente de Middlesbrough en 2024. En apenas dos años y medio pasó de ser una promesa a convertirse en un habitual de su selección nacional. De hecho, en el Mundial sumó cinco presencias y asistió a Anthony Gordon en la semifinal contra Argentina.

Durante el torneo también fue consultado por las versiones que se habían difundido sobre un posible traspaso millonario. "No estoy seguro de valer todo eso. Desde luego resulta agradable escuchar ese tipo de comentarios. No dejo que lo externo marque mi camino. Intento seguir siendo la persona que me llevó hasta este lugar y continuar mejorando. No presto atención a ese tipo de cosas", expresó en ese momento.

England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Buda Mendes/GettyImages

Para el club de Birmingham es una salida que repercutirá en el ataque del equipo, aunque también es un ingreso económico fundamental para el desarrollo de la institución y futuros traspasos. Rogers acumuló 125 encuentros, 31 goles y 29 asistencias con la camiseta villana, además de conquistar la Europa League.

Mientras tanto, su nuevo club sigue reforzando el plantel para el ciclo del nuevo DT. Rogers será la cuarta incorporación del verano luego de las llegadas de Marco Palestra, Emmanuel Emegha y Geovany Quenda.