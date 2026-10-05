Mourinho busca una solución de emergencia para el Real Madrid tras la lesión de Konaté

El Real Madrid retoma la actividad competitiva después de la última fecha FIFA con un problema inesperado en el centro de la defensa merengue.

Ibrahima Konaté sufrió una lesión en el ligamento colateral de la pierna derecha durante su convocatoria con Francia y, aunque todavía no existe un plazo definitivo para su vuelta, su ausencia redujo considerablemente las opciones de José Mourinho para definir la pareja de centrales.

🚨 NEW: Antonio Rüdiger is the ONLY fit CB available vs Villarreal.



If Konate misses out, Mourinho will have to choose between Tchouaméni or a youth player to partner with Rüdiger. @diarioas pic.twitter.com/etE9XW6769 — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 5, 2026

Su presencia ante el Villarreal el próximo sábado 10 de octubre dependerá de cómo evolucione durante la semana.

Rüdiger, el único fijo

El panorama defensivo se vuelve aún más complejo para el entrenador luso por las bajas de Dean Huijsen, suspendido por su expulsión en el derbi, y Raúl Asencio, que continúa marginado de la competencia tras someterse a una operación por una fractura por estrés en la tibia derecha.

Ante este escenario, Aurélien Tchouaméni aparece como la alternativa más lógica de recambio. El francés ya conoce la posición y su capacidad física le permite adaptarse a una función defensiva sin obligar a Mourinho a modificar por completo el esquema.

Aún así, si Tchouaméni retrocede, el entrenador perderá una de sus alternativas para el mediocampo y tendrá que reorganizar el equipo. Por eso, por ahora, Antonio Rüdiger es el único central del primer equipo plenamente disponible.

La cantera, bajo la lupa

Si el portugués prefiere mantener sus piezas habituales en el resto del campo, la solución podría llegar desde el Castilla. Mourinho conoce de cerca a varios de los defensores y estuvo presente en el encuentro ante el Atlético de Madrid B.

Real Madrid C.F. v CD Santiago Wanderers - Under-20 Intercontinental Cup 2026 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Entre ellos, Mario Rivas es uno de los nombres que más opciones tiene, especialmente por la confianza que recibió del entrenador durante la pretemporada; Joan Martínez y Diego Aguado también figuran entre las posibilidades que maneja el cuerpo técnico.

El contexto tampoco permite demasiados experimentos y los números ayudan a dimensionar el desafío: el Real Madrid recibió ocho goles en sus siete primeras jornadas de LaLiga, mientras que Huijsen y Konaté tuvieron un peso considerable en la construcción desde atrás.

Por eso, las bajas en el eje no solo reducen las opciones defensivas de Mourinho, sino que también pueden alterar la salida en ataque de un equipo que deberá afrontar cinco partidos en apenas 15 días.