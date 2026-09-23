Mourinho confía ciegamente en Vinícius: espera que vuelva a marcar diferencias en el Real Madrid

La actuación de Vinícius Jr. ante el Atlético de Madrid por la séptima jornada de LaLiga volvió a dejar dudas sobre su momento futbolístico. El brasileño fue reemplazado a los 54 minutos, cuando el Real Madrid perdía 1-0 y jugaba con un futbolista menos tras la expulsión de Huijsen.

José Mourinho optó entonces por darle entrada a Yan Diomandé, una decisión que le permitió al costamarfileño asumir protagonismo en el intento de reacción.

Los números de Vinícius reflejaron su escasa participación en el derbi: no generó ocasiones de gol, remató en dos oportunidades sin acertar al arco y apenas completó ocho pases. Además, terminó con menos intervenciones que cualquier otro futbolista del conjunto merengue.

Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Diego Souto/GettyImages

Mourinho todavía espera su mejor versión

Pese a ese escenario, el entrenador no modificó su consideración sobre Vinícius. Mourinho entiende que tiene características capaces de cambiar por completo un partido y que su impacto puede ser determinante a lo largo de la temporada.

El portugués ya había salido públicamente en defensa del delantero cuando comenzaron a aparecer críticas. Tras el partido contra el Inter de Milán por la UEFA Champions League 2026/27, destacó su esfuerzo y remarcó que todavía no estaba en su mejor estado de forma, aunque valoró su compromiso con el equipo.

Por eso, una de las prioridades del cuerpo técnico pasa por encontrar la fórmula que le permita al brasileño recuperar continuidad en su rendimiento. La intención es darle responsabilidades y herramientas que favorezcan su juego, especialmente en aquellas situaciones en las que puede explotar su velocidad y capacidad para superar rivales en el uno contra uno.

🚨 JUST IN: Jose Mourinho is CONVINCED that Vinícius WILL DELIVER. @diarioas pic.twitter.com/5WyAzEaHSj — Madrid Zone (@theMadridZone) September 23, 2026

La espera por el Vinícius decisivo

Mourinho sabe qué puede ofrecerle cuando alcanza su máximo nivel y recordó que un Vinícius en plenitud tiene capacidad para resolver encuentros prácticamente por sí solo, especialmente cuando encuentra espacios para atacar en transición.

Esa es precisamente la versión que espera recuperar. La sustitución frente al Atlético puede haber marcado una mala noche para el delantero, pero no cambió el lugar que ocupa dentro del proyecto del técnico.

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