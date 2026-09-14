Mourinho define el gran objetivo del Real Madrid y pide tiempo para alcanzar su mejor versión

José Mourinho habló en conferencia de prensa antes de que el Real Madrid viaje a Elche para disputar la sexta jornada de LaLiga el martes y fue claro al definir el proceso que atraviesa el equipo.

El conjunto merengue llega con confianza después de vencer por 4-1 al Rayo Vallecano el sábado por la última jornada del campeonato español y de imponerse 2-1 ante el Inter de Milán en su debut en la UEFA Champions League. A pesar de estos resultados, el entrenador pidió tiempo para que su idea de juego termine de consolidarse y apuntó a los próximos tres meses como un periodo importante para observar una evolución.

FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-RAYO | OSCAR DEL POZO/GettyImages

Más que prometer un salto inmediato de calidad, remarcó que el objetivo será mejorar en cada entrenamiento y partido. Para el portugués, la continuidad del grupo y el trabajo acumulado son claves para que un equipo alcance su mejor versión.

La presión no será una obligación durante los 90 minutos

Mourinho considera poco realista mantener una presión alta durante todo el encuentro y aseguró que el equipo debe saber adaptarse a distintos escenarios. Aunque reconoció que no es partidario del bloque bajo, tampoco pretende obligar a sus jugadores a defender de una manera que no se ajuste a sus características. La prioridad será evitar que el rival domine incluso cuando el Madrid tenga que retrasar sus líneas.

Asimismo, las lesiones ocuparon otro espacio importante de la conferencia: el entrenador destacó el trabajo conjunto entre futbolistas, cuerpo técnico, especialistas en prevención y departamento médico. Los jugadores que llegan antes a los entrenamientos realizan tareas específicas en el gimnasio y en el campo antes de comenzar la sesión con el resto del grupo.

Diomande deberá esperar su oportunidad

Sobre la situación de Diomande, Mourinho descartó que al defensor le falte algo para ser titular. Según explicó, la competencia dentro del Madrid es especialmente elevada y un jugador de su nivel probablemente tendría muchos más minutos en otro equipo con menos alternativas. El técnico también mencionó a futbolistas como Arda Güler, Vinícius y Brahim, además de anticipar que Rodrygo se sumará nuevamente a la competencia en enero.

🚨 José Mourinho: "Elche? We want to win tomorrow. Play well, and win.



Nothing more." pic.twitter.com/aEEi4oaZ7e — Madrid Xtra (@MadridXtra) September 14, 2026

El entrenador luso reconoció que tanto los jugadores como el cuerpo técnico afrontan una semana cargada, aunque recordó que el Elche se encuentra en una situación similar después de haber jugado el sábado. Con apenas dos días entre encuentros, Mourinho deberá analizar las sensaciones físicas y los informes médicos antes de definir el once.

Sin embargo, dejó una pista importante: si no aparece ninguna señal fuera de lo normal, su intención es mantener a sus tres referentes ofensivos desde el inicio ante el Elche. "Si mañana puedo poner a Vinícius, Mbappé o Bellingham de titulares, los pondré a todos de nuevo, sí. Confío mucho en cómo se siente cada jugador respecto a su cuerpo y en lo que me transmite", sentenció.

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