Mourinho habla antes del Betis vs Real Madrid y deja una contundente reflexión

El Real Madrid se prepara para afrontar este viernes su cuarto partido de LaLiga, esta vez frente al Real Betis, con la intención de mantener el paso perfecto conseguido en las tres primeras jornadas. José Mourinho sabe que la visita a uno de los escenarios más exigentes del campeonato requerirá una versión de máxima intensidad de su equipo.

“Tiene que ser un gran Real Madrid. El Betis es muy buen equipo. Para ganar tienes que estar a tu máximo nivel”, aseguró el entrenador durante la conferencia de prensa previa al encuentro.

El fuerte mensaje sobre Asencio

Uno de los temas que generó mayor atención fue la situación de Asencio, actualmente lesionado y con un expediente abierto por parte del club. Mourinho evitó profundizar en el proceso, aunque dejó clara su postura sobre las responsabilidades que implica vestir la camiseta del conjunto merengue.

“Un jugador del Real Madrid es jugador del Real Madrid 24 horas al día, 7 días a la semana y 12 meses al año”, afirmó. Para el portugués, cualquier comportamiento fuera del campo también puede repercutir directamente en la imagen del club.

🚨⚠️ José Mourinho: “I am NOT happy with Raúl Asencio”.



“He is a great professional, no one trained like him. But a Real Madrid player is ALWAYS a Real Madrid player. Even off the pitch”.



“What you do outside, HURTS the image of the club. What I’m saying is I am NOT happy”. pic.twitter.com/H1ifqIrAYR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 3, 2026

Mourinho destacó, además, la actitud del futbolista en los entrenamientos desde su llegada al banco. Sin embargo, reconoció que no está satisfecho con los acontecimientos recientes y marcó una diferencia entre cometer un error y acumular varios.

Sobre su participación ante el Betis, explicó que Asencio permanecerá marginado de la actividad deportiva durante un par de semanas por lesión. “Mientras el expediente está abierto, lo veo como jugador del Real Madrid”, señaló.

Preocupación por el mediocampo

Asimismo, la situación de Tchouaméni y las posibles bajas en la mitad de cancha también encendieron las alarmas. Mourinho prefirió no adelantar demasiado antes del partido y reconoció que el equipo podría afrontar un problema importante para resolver en esa posición.

“Vamos a tener un problema gordo para solucionar”, comentó, dejando abierta la incógnita sobre cómo reorganizará su mediocampo.

Un abrazo pendiente con Pellegrini

En esa línea, el encuentro también tendrá un condimento especial por el reencuentro con Manuel Pellegrini; Mourinho recordó que ambos protagonizaron enfrentamientos tensos en el pasado, aunque con el paso de los años su relación se transformó.

Real Betis v AS Roma - Pre-Season Friendly | Fabio Rossi/GettyImages

El portugués reconoció incluso haber pronunciado en su momento comentarios sobre Pellegrini de los que actualmente no se siente orgulloso. Además, resumió su admiración por el entrenador chileno con una frase contundente: “Para mí, gran entrenador. Un ejemplo como entrenador y persona”.

Mourinho no subestima LaLiga

Por último, el técnico luso defendió la competitividad del campeonato español y señaló al Atlético de Madrid como otro de los candidatos al título. También mencionó al Betis, al Villarreal y varios equipos vascos como rivales capaces de complicar cualquier partido.

Para Mourinho, la principal diferencia respecto a otras ligas es la presión permanente por ganar: en España, explicó, un empate o una derrota puede ser considerado inmediatamente un mal resultado, incluso ante rivales de gran nivel.

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