El Real Madrid tiene por delante un duelo crucial en sus aspiraciones de campeonar en LaLiga: visitará el Metropolitano para jugar el Derbi de Madrid contra el Atlético, en un duelo que estará cargado de tensión como todo partido clásico.

En la previa del choque, José Mourinho palpitó el partido en rueda de prensa: "Un derbi es siempre algo más. Son historia, cultura, pasión... Enseguida se entiende qué es. Pero son tres puntos".

Principalmente sobre el rival de turno, fue contundente: "No estoy para comparar plantillas. No voy por ahí. Es una plantilla fuerte con un entrenador que sabe qué quiere. Estarán ahí luchando por el campeonato".

Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Angel Martinez/GettyImages

"Se dicen tantas tonterías durante la carrera que si miras al pasado no vas a encontrar uno de nosotros libres. Pero al final hay respeto. No dudé un minuto cuando me contactaron para su documental. Sabe lo que pienso de él. Somos rivales, y compañeros de guerra", explicó sobre Diego Simeone, entrenador del Colchonero.

Sobre las diferencias con el juego del FC Barcelona, fue claro: "La cultura del Madrid hace que no se pueda comparar con nadie. Hablo de nosotros, virtudes y cosas que mejorar. Cada vez es más difícil escuchar alguna cosa positiva del Madrid. Seguimos con humildad, seguro del poder de las cosas buenas que tenemos. El equipo acaba los partidos con fuerza, física y mental. No es normal que te empaten un 0-2, tampoco la fuerza con la que reacciona este equipo. Hay calidad y fuerza de grupo. Y eso me carga de confianza. La Liga es un maratón, no una autopista".

Por último, se refirió a los futbolistas que pierde por el parón de selecciones: "¿Qué podemos hacer? Aquí se quedan cuatro jugadores. Los brasileños vienen de India, Fede de Corea, los europeos vienen de partidos duros. Es duro, porque luego vienen Villarreal y Roma. Veremos cuánto juegan, cómo entrenan... Lo haremos lo mejor posible".