Mourinho pierde la paciencia con Vinícius en el Real Madrid

Vinícius Jr. comenzó la temporada 2026/27 como una pieza fundamental para José Mourinho, pero su protagonismo disminuyó con el paso de las jornadas y atraviesa un momento de menor influencia dentro del Real Madrid.

Durante las primeras fechas, el entrenador había procurado repartir los minutos entre él y Kylian Mbappé para mantener un equilibrio entre sus dos principales figuras. Sin embargo, esa dinámica parece haber cambiado y el extremo ya no cuenta con el mismo margen de confianza que tenía al comienzo de la campaña.

👀🔍 El mapa de calor de Vinicius y el de Mbappé en el derbi pic.twitter.com/BrcTXFigzH — MARCA (@marca) September 21, 2026

Cuatro sustituciones consecutivas

Contra el Inter de Milán, por la UEFA Champions League, Vinícius abandonó el campo en el minuto 87 y frente al Rayo Vallecano, por LaLiga, lo hizo en el 89', en cambios prácticamente testimoniales. Ante el Elche salió en el 68', mientras que frente al Atlético su partido terminó mucho antes, apenas iniciado el segundo tiempo.

Esa sucesión de cambios evidencia que Mourinho ya no espera hasta los últimos minutos para modificar su ataque cuando considera que el brasileño no está teniendo el impacto esperado. La sustitución ante el Atlético fue especialmente significativa porque llegó apenas iniciado el segundo tiempo y con el merengue necesitando respuestas ofensivas.

En esa línea, el panorama se vuelve todavía más evidente al observar los minutos acumulados de cada delantero hasta la fecha. Mbappé suma 720' en la temporada, frente a los 652' de Vinícius, y completó siete partidos, por apenas tres del extremo.

Los números aumentan la presión

Ese rendimiento ofensivo explica buena parte de la diferencia actual entre ambos. Mbappé lleva ocho goles en ocho partidos, mientras que el Vinícius registra apenas un tanto y tres asistencias; además, a esa producción se suma el penal que provocó ante el Betis.

FBL-ESP-LIGA-BETIS-REAL MADRID | JORGE GUERRERO/GettyImages

Aún así, más allá de sus números, el principal problema del delantero pasa por haber perdido parte de las cualidades que históricamente marcaron la diferencia en su juego.

Mourinho espera una reacción

El brasileño necesita recuperar confianza en el uno contra uno, su capacidad para superar rivales y la velocidad que le permitía generar peligro constantemente. Si bien el técnico luso respaldó públicamente a Vinícius, sus decisiones durante los partidos demuestran que exigirá respuestas dentro del campo.

Si logra volver a ese nivel, con la temporada todavía en una etapa temprana, podrá recuperar protagonismo; de lo contrario, la competencia interna del Real Madrid podría dejarlo cada vez más relegado.

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