Mourinho se muestra contundente antes del debut del Real Madrid en la UEFA Champions League

En la conferencia de prensa previa del debut en la UEFA Champions League frente al Inter de Milán, José Mourinho dejó en claro que el Real Madrid no solo buscará mostrar un buen funcionamiento, sino quedarse con los tres puntos. El entrenador priorizó el resultado por encima de las formas y fue contundente al marcar el objetivo para el estreno europeo: “Quiero ganar”.

El portugués entiende que el conjunto merengue tendrá por delante ocho partidos en esta primera fase de la competencia y que el objetivo final es avanzar de ronda, pero pretende que sus futbolistas afronten el duelo ante el Nerazzurri como una oportunidad independiente, sin pensar todavía en los siete encuentros restantes.

🏆⚪️ José Mourinho: “I’m here also because I want to win the Champions League with Real Madrid. Of course I want”. pic.twitter.com/RzjphpDhDw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 7, 2026

La derrota ante el Betis quedó atrás

En esa línea, Mourinho también explicó cómo encontró al plantel después del primer tropiezo de la temporada. Según el entrenador, los jugadores quedaron muy afectados en el vestuario, aunque la situación cambió rápidamente durante los días posteriores. Después de analizar el encuentro, el cuerpo técnico considera que el Madrid realizó un buen partido y que el principal problema estuvo en la falta de eficacia frente al arco.

De cara al choque contra el Inter, reconoció que existen algunas dificultades en la zona del mediocampo, aunque confía en que el equipo pueda competir al máximo nivel. Para el técnico, la derrota no modificó la percepción que tiene sobre el funcionamiento de su plantel.

¿Hay una deuda pendiente con el Real Madrid?

Uno de los temas que apareció durante la conferencia fue su pasado en el club y la posibilidad de conquistar ahora una Champions League como entrenador madridista. Mourinho rechazó que exista una deuda personal y diferenció completamente su actual etapa de la anterior.

Real Madrid CF v PFC CSKA Moskva - UEFA Champions League Round of 16 | Denis Doyle/GettyImages

El portugués recordó que dejó el equipo en 2013 después de haberlo dado todo durante su ciclo. Ahora, considera que el Madrid atraviesa un contexto completamente diferente: "en 2010 no se llegaba a cuartos de final desde hace años, semifinales tampoco. Ahora en los últimos diez años han ganado 6 Champions", señaló.

Aun así, admitió que "obviamente tengo ilusión por ganar la Champions con el Madrid, pero separado del contexto".

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