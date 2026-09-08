Mourinho se pronuncia sobre los pitidos a Mbappé y Vinicius en el Bernabéu

El Real Madrid derrotó al Inter de Milán por marcador de 2-1 en su debut en la Champions League 2026/2027. El conjunto merengue se impuso con goles de Kylian Mbappé y Federico Valverde; sin embargo, su desempeño colectivo no terminó por convencer a los aficionados y se registraron algunos abucheos en el Estadio Santiago Bernabéu, específicamente dirigidos a Vinicius Junior y a Mbappé.

En conferencia de prensa, José Mourinho se refirió a los silbidos que recibieron dos de sus figuras. El estratega portugués no criticó a la afición por este gesto y afirmó que el delantero brasileño no se encuentra todavía en su mejor nivel, pero que confía que en los próximos partidos aparezca la versión "que nos gana partidos".

(Vinicius) nerece todo mi respeto. No está a tope. Es algo que vemos todos. Pero él lo sabe. Es el primero que lo sabe. Y está trabajando para ser este Vinicius que decide partidos Mourinho

Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Florencia Tan Jun - UEFA/GettyImages

Más adelante en la conferencia, el director técnico fue nuevamente cuestionado por el descontento de la afición con el desempeño ante el Inter. "Las opiniones de los aficionados son importantes, y ya está", respondió The Special One.

Cuando se le hizo énfasis a los pitidos en contra de Kylian Mbappé, 'Mou' mencionó que mientras sea técnico del Real Madrid no hablara sobre las reacciones de los aficionados.

No comento reacciones del público. No lo hago hoy y no lo haré hasta el último momento en el que esté aquí Mourinho

Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Angel Martinez/GettyImages

Sobre el delantero francés, Mourinho dijo: "cuando se ha ido, le he dado un beso y para mí eso significa respeto para el trabajo con el equipo".

El Real Madrid volverá a jugar este sábado 12 de septiembre cuando reciba al Rayo Vallecano en el Estadio Santiago Bernabéu en partido de la jornada 5 de LaLiga.