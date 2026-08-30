12 partidos sin perder y van... El Real Madrid prolongó su gran inicio de temporada con una goleada 4-0 ante el Málaga en el Bernabéu y sumó su tercera victoria consecutiva en LaLiga. Los dirigidos por José Mourinho resolvieron el encuentro con tres goles durante la primera mitad y completaron la jornada con la portería en cero.

El DT terminó satisfecho principalmente por la forma en la que sus jugadores afrontaron el partido desde el comienzo. "Hemos hecho un primer tiempo fortísimo, de un equipo que no ha querido perder tiempo y ha entrado para resolver el partido", expresó.

Con una amplia ventaja en el marcador, el Merengue bajó las revoluciones durante la segunda mitad y permitió que el Málaga tuviera mayor participación con la pelota. Aun así, Mourinho valoró la tarea defensiva y el compromiso de sus futbolistas.

"Nuestro objetivo era mantener la portería a cero, trabajar bien defensivamente", manifestó el técnico. También remarcó que el fútbol no pasa únicamente por los goles y destacó el esfuerzo de Vinícius Jr. para recuperar la pelota luego de una pérdida.

Vinicius Jr, Real Madrid vs Malaga | Europa Press Sports/GettyImages

Mou realizó cinco modificaciones en el once respecto del partido contra la Real Sociedad y explicó que las variantes forman parte de su planificación. "Quiero meter gente que tiene tanta calidad como los otros. Como entrenador son opciones que tengo, no es una cuestión de calidad porque todos mis jugadores tienen mucha calidad", afirmó.

Mourinho elogia a Bellingham y Camavinga

Uno de los futbolistas destacados por el portugués fue Jude Bellingham. Mourinho explicó que modificó algunas de las tareas defensivas que realizaba el inglés y aseguró que encontró una función en la que se siente cómodo. "Como centrocampista, es un jugador absolutamente increíble. Sin duda es un líder", señaló. El DT también mencionó sus posibilidades de pelear por el Balón de Oro y afirmó que dentro del plantel madridista existe más de un candidato al premio.

Otro de los elogios de Mourinho fue para Eduardo Camavinga, quien recibió su primera titularidad. "Un jugador que no es muy amado y que ha hecho un partidazo es Camavinga. Estoy contento con la respuesta que ha dado", expresó.

🚨 José Mourinho: “Eduardo Camavinga, a boy who is NOT VERY LOVED, had a GREAT performance.” pic.twitter.com/Zx9vdOQjPY — Madrid Xtra (@MadridXtra) August 30, 2026

También habló de Dean Huijsen y destacó su evolución durante los tres primeros encuentros. Mourinho priorizó su rendimiento en los duelos y su crecimiento junto a Antonio Rüdiger e Ibrahima Konaté.

El técnico también se refirió a la sociedad entre Vini, Kylian Mbappé y Bellingham. "Yo he dicho siempre que quiero a los mejores jugadores, siempre, siempre", aseguró. Mourinho destacó la empatía entre los tres futbolistas y su trabajo para el equipo.

La goleada dejó al Madrid con otro triunfo y Mourinho volvió a insistir en la importancia de construir un equipo preparado también para jornadas menos favorables. "Los problemas llegarán, las derrotas llegarán, los momentos negativos, las lesiones, las críticas... todo eso llegará", concluyó.

El próximo compromiso será una visita al Betis en Sevilla. Mourinho ya anticipó la dificultad de ese encuentro y aseguró que su equipo irá con todo.