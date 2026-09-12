Mourinho, tras el triunfo ante el Rayo: “Marcamos mucho, pero también fallamos muchísimas ocasiones”

El Real Madrid se impuso al Rayo Vallecano por marcador de 4-1 en la jornada 5 de LaLiga. El equipo merengue llegó a 12 puntos y se colocó en el segundo lugar de la tabla. A pesar del triunfo, José Mourinho se mostró autocrítico en la conferencia de prensa y habló sobre el rendimiento de su escuadra ante los franjirrojos.

El entrenador portugués indicó que los tres puntos obtenidos ante el Rayo Vallecano son "fundamentales", sobre todo tras haber perdido ante el Real Betis el fin de semana pasado. The Special One elogió a sus jugadores por el partido que hicieron en el Estadio Santiago Bernábeu después del partido de mitad de semana en la Champions League ante el Inter de Milán.

Los jugadores merecen mi respeto, mi aplauso José Mourinho

El técnico portugués se dijo complacido por "acabar rápido" un partido que "podía ser difícil".

Cuando se le cuestionó al estratega portugués sobre la gran capacidad goleadora que su equipo ha demostrado en el arranque de la campaña, con 14 goles en el Bernabéu, 'Mou' se mostró autocrítico y señaló que su equipo todavía falla muchas de las ocasiones de peligro que genera.

Estamos marcando mucho, pero también estamos fallando muchísimas ocasiones (...) Acabo de decirle a mi equipo, algún día, algún pobre equipo pagará por todas estas ocasiones que fallamos. Algún día, le marcaremos siete goles a algún equipo Mourinho

Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Diego Souto/GettyImages

Sobre el cambio de Federico Valverde, quien abandonó el terreno de juego en el medio tiempo, Mourinho aseguró que el medio uruguayo tuvo una molestia en el tendón de Aquiles y que decidió sustituirlo de manera preventiva.

El Real Madrid visitará al Elche el martes 15 de septiembre en el Estadio Martínez Valero en duelo de la jornada 6 de LaLiga.