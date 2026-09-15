Mourinho, tras la sufrida victoria ante el Elche: “Podemos matar los partidos y no los matamos”

El Real Madrid rescató un triunfo in extremis contra el Elche en la jornada 6 de LaLiga. El conjunto merengue se impuso por marcador de 3-2, con un autogol de Matías Dituro, y goles de Kylian Mbappé y Carlos Espí. Los merengues no terminan por convencer en el arranque de la temporada y estuvieron cerca de dejar dos puntos ante una de las escuadras más modestas de la competencia.

En conferencia de prensa, José Mourinho habló sobre el rendimiento de su escuadra ante los franjiverdes en el Estadio Martínez Valero. El estratega portugués valoró positivamente el resultado obtenido, aunque aseguró que tenía la sensación de que golearían al Elche en la segunda mitad, pero "bajamos la intensidad, dimos demasiado espacio".

Tres puntos y nada más. Es igual que Hala Madrid y nada más (...) Arriesgo al máximo... pero el empate no sirve. Y hacemos el gol con una reacción muy fuerte. Con ese sentimiento de que no podíamos dejarnos los puntos. El tramo final ha sido fortísimo. Lo hemos conseguido José Mourinho

Elche Cf V Real Madrid Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

The Special One se mostró autocrítico y aseguró que si bien sus jugadores están unidos, tienen compromiso y que "en ese aspecto, son intocables", todavía les falta ser más contundentes y "matar los partidos".

Mi única crítica es que podemos matar partidos y no los matamos. Y después, concedimos la posibilidad a un adversario que parecía muerto, de complicarnos la vida. Y poner en riesgo dos puntos. Arriesgamos y cuando yo hago los cambios, igual que ganamos, podríamos haber perdido José Mourinho

Elche Cf V Real Madrid Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Mourinho se mostró "preocupado" debido a que solamente en uno de los siete partidos disputados en esta campaña el Real Madrid pudo dejar su arco en cero.

El domingo 20 de septiembre, los merengues se medirán ante el Atlético de Madrid en Estadio Riyadh Air Metropolitano, en lo que será su primera gran prueba de la temporada.

Mourinho sobre Arda Güler: "No es imprescindible"

Arda Güler, sin duda alguna, ha sido uno de los mejores futbolistas del Real Madrid en el arranque del torneo. El equipo es uno con él y otro sin él. Este martes, el mediocampista turco salió de cambio al minuto 68 del juego, para dejarle su lugar a Jude Bellingham.

El cambio fue criticado por algunos seguidores del Real Madrid. Cuestionado sobre el rol de Güller en la plantilla, Mourinho fue categórico y señaló que ni el turco ni ningún otro jugador de la plantilla es "imprescindible".

FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRID | JOSE JORDAN/GettyImages

(¿Arda es imprescindible en el Real Madrid?) No, nadie es imprescindible. Estábamos perdiendo el control cuando hice los cambios (...) Y Arda, que jugó en esta posición de diez, también estaba bajando la intensidad Mourinho

Finalmente, Mourinho rescató la actuación de Carlos Espí, quien anotó el gol del triunfo, "lo está haciendo bien, está contribuyendo a equipo", y de Yan Diomande afrmó que "está creciendo" y "ha hecho un gran trabajo".