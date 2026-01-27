El Real Madrid afrontará un partido especial este miércoles 28 de enero. El conjunto merengue visitará al Benfica en el Estádio da Luz, en duelo correspondiente a la última jornada de la fase de liga de la Champions League. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa marcha en la tercera posición de la clasificación y tiene prácticamente asegurado su boleto a los octavos de final.

Sin embargo, el atractivo del encuentro no pasa únicamente por lo deportivo, sino también por el reencuentro entre José Mourinho y Arbeloa, quien fue una pieza clave durante la etapa del técnico portugués al frente del club blanco.

En la antesala del encuentro, ambos entrenadores se dedicaron palabras cargadas de elogios. En conferencia de prensa, 'The Special One' expresó públicamente su admiración por Arbeloa, a quien calificó como “uno de mis niños” y uno de los “mejores hombres” que tuvo bajo su mando durante su etapa al frente del Real Madrid.

Es de los jugadores que desde el punto de vista humano, de la relación personal y la empatía personal, es de mis jugadores favoritos de todos (...) No ha sido obviamente el mejor jugador que ha jugado para mí en el Real Madrid, pero es seguramente uno de los mejores hombres que ha jugado para mí en el Real Madrid

Jose Mourinho

❤️ Nunca habíamos oído a Mou hablar así de alguien



Las palabras de entrenador para Álvaro Arbeloa: "Uno de los mejores hombres que ha jugado para mí en el Real Madrid" pic.twitter.com/YcEUNYZEDq — ESPN.com.mx (@ESPNmx) January 27, 2026

“Ha sido muy importante durante toda mi carrera”: Arbeloa se rinde ante Mourinho

La respuesta del entrenador del Real Madrid no se hizo esperar. En conferencia de prensa, Arbeloa confesó haberse sentido conmovido por las palabras del técnico portugués y reconoció que Mourinho tuvo una influencia determinante en su etapa como futbolista profesional.

Tienen al mejor líder posible. No me he perdido la rueda de prensa del mister. No me las perdí cuando era jugador y poníamos en el vestuario todas... y no lo he hecho hoy. Un orgullo tremendo escuchar todo lo que ha dicho de mí. Emocionado y feliz, porque ha sido para mí mucho más que un entrenador. Sobre todo a nivel personal, ha sido muy importante durante toda mi carrera Álvaro Arbeloa

Real Madrid C.F. Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase | Eurasia Sport Images/GettyImages

Arbeloa agradeció las palabras de Mourinho y destacó la estrecha relación que mantiene con el técnico portugués, a quien considera un gran amigo. El entrenador del Real Madrid subrayó que Mourinho fue clave para sentar las bases de una de las etapas más exitosas del club y reconoció su enorme influencia en su carrera.

Arbeloa aseguró que no existe nadie comparable a Mourinho y que su legado marcó su desarrollo tanto a nivel táctico como comunicativo, además de expresar su ilusión por reencontrarse con él antes del partido.

Finalmente, el técnico del Madrid afirmó que el portugués es y seguirá siendo "uno de nosotros".