Mudryk podrá volver a jugar tras resolver su caso de doping

Buenas noticias para el Chelsea de cara al inicio de la temporada 2026/27. Mykhailo Mudryk quedó habilitado para volver a competir con efecto inmediato luego de que la Federación Inglesa de Fútbol, la Agencia Mundial Antidopaje y el futbolista alcanzaran un acuerdo que puso fin al proceso por dopaje que lo mantuvo fuera de las canchas desde diciembre de 2024. El ucraniano ya puede reincorporarse a los Blues y comenzar el camino hacia su regreso a la competición oficial.

La resolución llegó después de una actualización en los criterios técnicos de la Agencia Mundial Antidopaje. Según explicó la FA, la concentración de meldonio detectada en la muestra del jugador ya no sería considerada una infracción si el análisis se realizara con los requisitos científicos vigentes. A partir de ese cambio, las partes alcanzaron un acuerdo que dio por finalizado el procedimiento disciplinario.

La FA confirmó que Mudryk aceptó la comisión de las infracciones a las normas antidopaje y un período de inelegibilidad equivalente al tiempo ya cumplido. Con ese entendimiento, el futbolista quedó habilitado para competir de inmediato. El organismo explicó que la muestra fue tomada el 22 de octubre de 2024 durante una prueba fuera de competición y contenía una baja concentración de meldonio.

El atacante no disputa un encuentro oficial desde el 28 de noviembre de 2024, cuando participó en la victoria del Chelsea por 2-0 ante el Heidenheim en la Conference League. La suspensión provisional comenzó el 17 de diciembre de ese mismo año y, durante aproximadamente 20 meses, no pudo entrenarse en las instalaciones del club ni trabajar junto al cuerpo técnico.

La institución londinense celebró la resolución mediante un comunicado oficial. "Este ha sido un periodo especialmente difícil para Mudryk, tanto personal como profesionalmente, y estamos encantados de que se haya llegado a una conclusión que le permite volver al fútbol con efecto inmediato", expresó la entidad. El club también recordó que el jugador siempre defendió que nunca consumió de forma intencionada una sustancia prohibida y que desconocía cómo llegó a su organismo.

Los Blues indicóaron además que apoyarán la reincorporación del extremo al grupo. "Ahora nos centramos en ayudarlo a retomar su carrera. Todos en el club esperamos con ilusión ayudar a Misha a recuperar su forma, reincorporarse al equipo y volver al terreno de juego", señaló el Chelsea.

Mudryk también compartió un mensaje luego de conocerse la decisión. "Estoy agradecido de que este proceso haya llegado a su fin, de haber sido autorizado para volver al fútbol y de poder mirar ahora hacia mi futuro", expresó. Además, reiteró que nunca consumió de manera consciente una sustancia prohibida y agradeció el respaldo de su familia, sus amigos, el Chelsea, sus compañeros, la afición y el equipo legal que trabajó durante el procedimiento.

El DT Xabi Alonso también valoró la noticia, aunque reconoció que el regreso requerirá paciencia. "Estamos muy contentos por él. Probablemente no podamos entender todo lo que vivió durante este tiempo", dijo el español. El técnico confirmó que Mudryk se unirá a la gira de pretemporada del club y explicó que necesitará tiempo antes de volver a sumar minutos en un partido oficial.