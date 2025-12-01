Mundial 2026: ¿A qué hora se jugarán los partidos de la Copa del Mundo?

A siete meses del inicio del Mundial 2026, a celebrarse del 11 de junio al 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá, aún no es oficial la distribución de horarios para los partidos tanto de la fase de grupos como de las rondas de eliminación directa y, por su puesto, la gran final.

Es que Norteamérica se vestirá de gala a fin de reunir a 48 selecciones, las cuales intentarán darlo todo en pro de escribir una nueva página dorada dentro del evento deportivo de mayor peso mediático en el globo terráqueo.

Aunado a la campeona defensora, Argentina, cuya presencia de su gran referente y capitán, Lionel Messi, todavía no está confirmada, otras escuadras nacionales del calibre de España, Francia, Portugal (con Cristiano Ronaldo), Brasil e Inglaterra partirán como máximas favoritas a conseguir la estrella en dicha Copa del Mundo.

Croacia y Brasil también están clasificados al Mundial 2026 | Koji Watanabe/GettyImages

De ese modo, la FIFA anunció que este sábado, un día después del sorteo del Mundial, confirmará los horarios de los partidos del magno evento, incluyendo la final, pese a trascender que habrá hasta cuatro franjas distintas en la fase de grupos.

Los 4 horarios distintos de la fase de grupos del Mundial 2026

Un total de 104 encuentros se realizarán en la Copa del Mundo del próximo verano, motivo por el cual, al margen de la última fecha de la fase de grupos, en la que se reduce a dos franjas horarias por día, dichos compromisos estarán repartidos, de momento, en hasta cuatro tandas distintas.

Efectivamente, los partidos del Mundial contarán con horarios de inicio, en el Este de Estados Unidos (Nueva York, Washington D.C., Miami, etc), de 13:00, 15:00, 17:00 y 19:00, por lo que habrá que restar una hora en Ciudad de México, y sumar cinco en España.

Asimismo, la web One Football acotó que la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (comercializado como Nueva York ), se disputaría a las 15:00 en horario local, por lo que el mismo cambiaría a las 14:00 para el DF y las 20:00 en Madrid.