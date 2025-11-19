¿Por qué Cristiano Ronaldo se reunió con Donald Trump?

Tras 11 años sin pisar los Estados Unidos, Cristiano Ronaldo reapareció en la tierra del Tío Sam para asistir el martes a una cena oficial en La Casa Blanca con Donald Trump, como parte de la delegación que acompañó al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salmán, durante su visita diplomática a Washington.

En el mencionado acto el presidente norteamericano dedicó unas palabras especiales al capitán de Portugal y actual futbolista del Al Nassr de la Saudi Pro League, destacando su relevancia global y revelando que su hijo, Barron, estaba especialmente ilusionado por conocerlo. El medio 20 Minutos agregó que aunque CR7 no habló públicamente en el evento, sí ocupó uno de los lugares preferenciales de la mesa principal, acompañado de su pareja, Georgina Rodríguez.

La cena comenzó con retraso a raíz de una intensa lluvia sobre la capital estadounidense que obligó a cubrir la alfombra roja exterior con una carpa improvisada, mientras que entre los asistentes también figuró Elon Musk, marcando su retorno a La Casa Blanca, luego de años distanciado del mandatario republicano.

¿Por qué Cristiano Ronaldo llevaba más de 10 años sin ir a Estados Unidos?

La presencia de Cristiano Ronaldo en Washington ha llamado la atención debido a que supone su primera visita a Estados Unidos desde 2014, cuando militaba en el Real Madrid y era parte de una gira de pretemporada.

Desde entonces, el ganador de cinco Balones de Oro evitó viajar al poderoso país norteamericano por un motivo legal que se prolongó durante años, ya que una mujer llamada Kathryn Mayorga presentó en 2009 una demanda contra el luso por un presunto delito de abuso sexual ocurrido en Las Vegas.

Cristiano negó públicamente las acusaciones desde el primer momento, hasta que en 2023, un tribunal estadounidense desestimó el caso de forma definitiva, tras dictaminar que la demandante no podía continuar con el proceso. De ese modo y sin riesgo de comparecencias judiciales, el astro portugués quedaba libre para regresar a la citada nación.

En definitiva, CR7 puede volver a Estados Unidos con total tranquilidad, al punto que, además de su presencia en la cena con Trump, ya tiene programado dos compromisos oficiales allí para el 2026, sin incluir su hipotética participación en el Mundial de la FIFA, en verano.

MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL INTERNACIONAL