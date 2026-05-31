El Mundial está a la vuelta de la esquina y, como suele ocurrir en cada edición, la FIFA aprovechará el torneo para poner en práctica una serie de modificaciones reglamentarias.

Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, fue el encargado de explicar los cambios aprobados por la IFAB. La intención es, básicamente, aumentar el tiempo efectivo de juego y desalentar conductas que afecten la continuidad de los encuentros.

Los nuevos cambios al reglamento que aprobó la FIFA y se implementarán en el Mundial

Una de las reformas apunta a los saques de banda y los saques de meta. Cuando el árbitro considere que un equipo demora deliberadamente la reanudación, iniciará una cuenta regresiva de cinco segundos. Si el saque de banda no se ejecuta dentro de ese plazo, la posesión pasará al rival. En el caso de los saques de arco, la consecuencia será más grave, ya que se concederá un tiro de esquina al equipo contrario.

Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026 | Jacques Feeney/Offside/GettyImages

Las sustituciones también estarán sujetas a un procedimiento más estricto. El futbolista reemplazado dispondrá de diez segundos para abandonar el terreno de juego. Si supera ese tiempo, el ingreso de su sustituto quedará postergado hasta la siguiente interrupción, siempre después de un minuto de juego. Durante ese lapso, el equipo actuará con un jugador menos.

Por otro lado, la FIFA mantendrá una medida vinculada a la atención médica. Cuando un futbolista reciba asistencia dentro del campo y el partido se detenga por esa situación, deberá permanecer fuera durante un minuto antes de poder regresar. El reglamento contempla excepciones específicas para determinados casos.

Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026 | Richard Heathcote/GettyImages

Otro de los puntos destacados de esta serie de cambios involucra al VAR. El sistema podrá intervenir en situaciones que hasta ahora quedaban fuera de su alcance. Entre ellas aparecen las segundas tarjetas amarillas que deriven en expulsión cuando exista un error evidente y la concesión incorrecta de tiros de esquina, siempre que la revisión pueda realizarse rápidamente y antes de la ejecución.

Los cambios en materia disciplinaria

La FIFA endurecerá ciertas conductas en materia disciplinaria. Los futbolistas que se tapen la boca con la mano, el brazo o la camiseta durante una confrontación con un rival podrán recibir tarjeta roja si el árbitro así lo considera. La medida busca desalentar acciones interpretadas como antideportivas y deriva del conflicto entre Gianluca Prestianni y Vinícius Jr en la Champions League.

Benfica v Real Madrid - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

También podrán ser expulsados quienes abandonen el campo de juego en señal de protesta por una decisión arbitral. La disposición alcanza igualmente a integrantes del cuerpo técnico que incentiven ese comportamiento. Si un equipo provoca la suspensión de un encuentro por esa causa, podrá perder el partido por incomparecencia.

Otro cambio tiene que ver con las tarjetas amarillas acumuladas. Con el formato de 48 selecciones y una ronda adicional de eliminación, la FIFA decidió implementar dos momentos de limpieza disciplinaria. Todas las amarillas quedarán anuladas al finalizar la fase de grupos y volverán a borrarse una vez concluidos los cuartos de final. Así, los jugadores llegarán sin riesgo de suspensión por acumulación tanto a octavos de final como a semifinales.

Además, cuando las condiciones meteorológicas lo requieran, se realizarán pausas de hidratación para proteger a los futbolistas. Habitualmente estarán previstas alrededor del minuto 22 de cada tiempo, aunque podrán ajustarse según las necesidades de cada partido.