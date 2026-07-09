Mundial 2026: cuánto vale cada selección clasificada a cuartos de final - rankeadas

El valor de mercado de las ocho selecciones clasificadas a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 confirma que Europa domina el tema económico en el fútbol mundial.

De acuerdo con la información del portal Transfermarkt, la selección de Francia ocupa la cima en la lista con una plantilla valuada en 1,520 millones de euros, seguida de Inglaterra (1,360) y España (1,220).

De las selecciones aún participantes seis son de Europa, una de Sudamérica y otra de África, por lo que en este mundial los países europeos volvieron a ser protagonistas.

8. Suiza - 332.50 millones de euros

Suiza sorprendió al eliminar a Colombia en el Mundial 2026 | David Ramos/GettyImages

En el octavo lugar de los ocho clasificados es la selección de Suiza que se ubica en el lugar 21 en ranking general. El cuadro europeo sigue vivo tras haber eliminado a la selección de Colombia.



Sus jugadores mejor valuados son Johan Manzambi (50 millones de euros), Gregor Kobel (40 millones de euros), Dan Ndoye (32 millones de euros), Ardon Jashari (25 millones de euros) y Denis Zakaria (25 millones de euros).

7. Marruecos - 447,7 millones de euros

Marruecos es el único equipo africanpo en competencia | Carl Recine/GettyImages

La selección marroquí ocupa el séptimo sitio, aunque en realidad es el lugar 14 en el ranking. Está clasificada tras vencer en octavos de final a Canadá.



Sus jugadores más valiosos son Achraf Hakimi (80 millones de euros), Ayyoub Bouaddi (50 millones de euros) Ismael Saibari (40 millones de euros), Bilal El Khannouss (35 millones de euros) y Brahim Díaz (35 millones de euros).

6. Bélgica - 547,5 millones de euros

Bélgica es sexto lugar del ranking | Maja Hitij - FIFA/GettyImages

Solo un puesto debajo de Noruega en el ranking general (10), la selección de Bélgica se metió entre los mejores ocho equipos del Mundial 2026 tras eliminar a Estados Unidos.



Cuenta con grandes jugadores muy bien valorados Jérémy Doku (75 millones de euros), Amadou Onana (55 millones de euros), Loïs Openda (50 millones de euros), Zeno Debast (40 millones de euros) y Senne Lammens (35 millones de euros).



Aunque el reciente fichaje de la Juventus de Turín que pagó casi 43 millones de euros, Loïs Openda, no fue convocado para la Copa del Mundo. El centrodelantero de 26 años firmó hasta verano del 2030.

5. Noruega - 589,9 millones de euros

Noruega ocupa el quinto sitio | Al Bello/GettyImages

En el quinto sitio entre los clasificados está Noruega que es el noveno en el ranking general, sigue en competencia al dejar en el camino a la pentacampeona del mundo, Brasil.



Posee una generación dorada de jugadores entre Erling Haaland (200 millones de euros), Martin Ødegaard (65 millones de euros), Jørgen Strand Larsen (40 millones de euros), Antonio Nusa (32 millones de euros) y Andreas Schjelderup (30 millones de euros).

4. Argentina - 807,5 millones de euros

La vigente campeón del mundo ocupa el cuarto sitio de los clasificados | Justin Setterfield/GettyImages

En el cuarto lugar se encuentra la selección de Argentina entre los clasificados, aunque en realidad se ubica séptimo sitio. Siguen vivos luego de sufrir ante selecciones en el papel inferiores como Cabo Verde y Egipto, pero que los llevaron al límite. Y ya están en cuartos de final como únicos representantes del continente americano.



Su jugador más valioso en el mercado es Julián Álvarez con 100 millones de euros, le sigue Enzo Fernández (90 millones de euros), Lautaro Martínez (85 millones de euros), Nico Paz (80 millones de euros) y Alexis Mac Allister (70 millones de euros).

3. España - 1,220 millones de euros

España ocupa el tercer sitio | Molly Darlington/GettyImages

España se ubica en el tercer sitio del ranking y sigue vigente en la competencia tras haber eliminado a Portugal en los octavos de final, además, sigue sin recibir gol en el torneo. Se medirán frente a Bélgica en cuartos de final.



Sus mejores elementos son los juveniles Lamine Yamal (200 millones de euros), Pedri (150 millones de euros), así como Pau Cubarsí (80 millones de euros), Martín Zubimendi (75 millones de euros) y Dani Olmo (60 millones de euros).

2. Inglaterra - 1,360 millones de euros

Inglaterra es la segunda mejor selección valuada en el mundo | Michael Regan - FIFA/GettyImages

En la segunda posición se encuentra la selección inglesa que se encuentra instalada en cuartos de final donde enfrentará a Noruega, luego de vencer en octavos de final a la selección mexicana.



Un país que tiene a grandiosos futbolistas en los mejores clubes del planeta como sus cinco mejor valorados en el mercado: Jude Bellingham (130 millones de euros), Bukayo Saka (110 millones de euros), Cole Palmer (100 millones de euros), Declan Rice (120 millones de euros) y Morgan Rogers (90 millones de euros).



Aunque cabe aclarar que, el director técnico Thomas Tuchel se dio el lujo de no convocar a Cole Palmer para este Mundial 2026.

1. Francia - 1,520 millones de euros

Francia es el primer lugar del ranking | Howard Smith/ISI Photos/GettyImages

La selección francesa prevalece con una plantilla con jugadores de élite en los mejores clubes del mundo como Kylian Mbappé (180 millones de euros), Michael Olise (150 millones), Désiré Doué (120 millones de euros) y Ousmane Dembélé (100 millones de euros), vigente Balón de Oro 2025 y William Saliba (100 millones de euros).



Además, tienen a unos de les mejores jugadores en sus posiciones y muchos de ellos son muy jóvenes por lo que tienen un potencial y margen para seguir creciendo en sus carreras.

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