Murat Yakin, seleccionador de Suiza, en llamas contra el arbitraje

El último partido de cuartos de final del Mundial 2026 no estuvo exento de polémicas: el delantero suizo Breel Embolo ya estaba amonestado, simuló una falta de Leandro Paredes y vio, a instancias del VAR, la segunda tarjeta amarilla durante el segundo tiempo. Ya 11 contra 10, Argentina dominó el partido y lo ganó en la prórroga 3-1 con un golazo de Julián Álvarez y un tanto de Lautaro Martínez.

"Nos han castigado por un error. Esa tarjeta no tenía ningún fundamento. No lo entiendo. Fue una situación inocente. No hubo ninguna malicia. Esa decisión fue sencillamente increíble. No estoy en absoluto de acuerdo con ella. Hubo un contacto claro y no entiendo cómo el árbitro y el VAR llegaron a esa conclusión", dijo Murat Yakin, entrenador de Suiza, en la rueda de prensa posterior a la eliminación de su equipo de la Copa del Mundo.

Además, prosiguió: "Que nos debiliten así me resulta incomprensible. Embolo luchó con garra, recibió muchos golpes. La decisión me desconcierta, no tenía ninguna justificación. Es una lástima. Perdimos una gran oportunidad y, lamentablemente, el camino ha terminado. Duele, pero podemos estar orgullosos. Estos son mis grandes héroes".

Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | David Ramos/GettyImages

"No diría que se les haya favorecido. Hemos disputado un partido limpio y abierto. Ambos equipos han jugado al fútbol. Hoy no ha ganado el fútbol. Nos han castigado por un error. Ha sido un momento decisivo que ha determinado el resultado del partido. Ahora podemos quejarnos, pero tengo que felicitar a Argentina", cerró.

Sobre el rendimiento de su equipo, opinó: "Sabemos que Messi es muy bueno en acciones a balón parado y a nosotros no se nos han dado. En defensa estuvimos bien en eso. Hemos seguido peleando cuando perdíamos, empatamos y seguimos con uno menos. Fuimos mejores. Cuando jugás en un estadio casi lleno de hinchas argentinos, tiene más mérito".

"El plan de juego funcionó de nuevo hoy. Si analizamos cómo se desarrolló el partido, fuimos muy superiores a nuestros rivales. Remontamos y teníamos la dinámica a nuestro favor. Queríamos dar entrada a jugadores frescos en ataque. Y entonces se produce una decisión errónea. No sé por qué se inventó esta regla. Pero mis chicos fueron unos héroes", concluyó Yakin.