Nagelsmann renuncia a la selección de Alemania y Klopp suena como el principal candidato

La Federación Alemana de Fútbol confirmó este viernes la salida del entrenador Julian Nagelsmann del cargo, pocos días después de la eliminación de la Mannschaft en la Copa del Mundo 2026 tras caer por penales ante Paraguay en los dieciseisavos de final.

Una decisión que cambió en cuestión de días

Después de la derrota, Nagelsmann había asegurado públicamente que no tenía intención de abandonar la conducción del combinado. Sin embargo, las intensas críticas recibidas por el rendimiento del equipo y una extensa reunión con la cúpula de la DFB terminaron modificando el panorama.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Statement from Julian Nagelsmann on stepping down as coach of Germany:



"I've done a lot of thinking in the days since our elimination and have consulted with trusted individuals both personally and within the federation."



"The decision was anything but easy… pic.twitter.com/EoVJuTjXdd — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 3, 2026

Durante ese encuentro, celebrado en Frankfurt, el entrenador presentó su análisis del fracaso mundialista y posteriormente solicitó ser relevado de sus funciones, decisión que fue aceptada por unanimidad por la federación.

Asimismo, junto a Nagelsmann, también dejarán sus cargos sus dos asistentes y Andreas Rettig, director ejecutivo del área deportiva de la DFB.

En un comunicado oficial, el técnico explicó que la renuncia fue una de las decisiones más difíciles de su carrera, aunque consideró que la selección necesitaba iniciar un nuevo proyecto sin el peso de la reciente decepción. Además, agradeció el respaldo de los futbolistas, su cuerpo técnico, los trabajadores de la federación y los aficionados.

Klopp, el gran candidato para asumir el desafío

Con la salida de Nagelsmann ya oficializada, la DFB activó inmediatamente la búsqueda de un nuevo seleccionador y confirmó que iniciará negociaciones con Jürgen Klopp; el exentrenador habría mostrado una predisposición inicial para asumir el cargo, con el objetivo de recuperar el protagonismo perdido.

Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Megan Briggs/GettyImages

Alemania no conquista un título internacional desde el Mundial de Brasil 2014, cuando venció 1-0 a Argentina en la final. Desde entonces, la tetracampeona del mundo no logró volver a levantar un trofeo y acumuló varias decepciones en las grandes competiciones.

Aún así, pese al interés de ambas partes, Klopp mantiene un contrato vigente con Red Bull como director global de fútbol hasta 2029, por lo que la federación deberá encontrar una estrategia para concretar su incorporación.

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