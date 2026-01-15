Nahuel Guzmán coloca a Tigres como un grande de México

Nahuel Guzmán tomó la palabra en rueda de prensa y dejó definiciones que retratan el momento institucional de Tigres. El portero argentino fue directo al afirmar que el club de la UANL ya pertenece al grupo de los grandes del futbol mexicano, no por discursos, sino por identidad, logros, resultados y un recorrido sostenido.

El guardameta subrayó que Tigres “ya está ahí” por todo lo construido en los últimos años, destacando que la discusión sobre jerarquías suele volverse banal cuando los hechos hablan por sí solos. Para Nahuel, el reconocimiento externo cambia con el tiempo, pero el crecimiento del club ha sido constante y evidente.

Guzmán recordó que durante el torneo pasado Tigres avanzó sin reflectores mediáticos y sin ser colocado como favorito. Sin embargo, el equipo se abrió paso hasta disputar una final, demostrando que el protagonismo no siempre se anuncia en portadas, sino que se gana en la cancha, jornada a jornada, con resultados concretos.

En esa misma línea, el arquero remarcó que hoy el compromiso del plantel es claro: ir por el campeonato de Liga MX en este semestre. Señaló que el reto no es únicamente competir, sino mejorar lo hecho el torneo anterior, entendiendo que el siguiente paso lógico tras una final es levantar el título.

Nahuel explicó que para mantenerse en la élite no basta con mejorar estadísticas individuales o números fríos. El equipo debe crecer en lo colectivo y en lo futbolístico, sosteniendo una mentalidad ganadora. Desde su visión, el torneo pasado preparó a Tigres y lo dejó apto para pelear seriamente por el campeonato.

Uno de los momentos más sensibles de la conferencia llegó cuando habló sobre la salida de Javier Aquino, tras una década en el club. Guzmán reconoció que son situaciones complejas y humanas, recordando que compartieron muchos años y procesos juntos dentro y fuera de la cancha.

El portero destacó que Aquino representa una parte importante de la historia reciente de Tigres y lo calificó como un histórico de la institución. Aseguró que, aunque desconoce los detalles internos de la decisión, el respeto y el cariño permanecen, tanto a nivel personal como profesional.

Finalmente, Nahuel apeló al tiempo y a la memoria colectiva para poner todo en su lugar. Con una reflexión personal, señaló que la historia y la gente terminan otorgando el reconocimiento que cada figura merece. Mientras tanto, Tigres mira hacia adelante con un objetivo claro: competir, mejorar y campeonar.

