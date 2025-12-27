Nathan Aké irrumpe en la agenda del Barcelona para reforzar la defensa en enero

El FC Barcelona se mueve en silencio, pero con determinación, en el mercado de invierno. El nombre de Nathan Aké ha irrumpido con fuerza en la agenda azulgrana después de que, según ha podido saber el club, se hayan producido conversaciones internas para valorar su fichaje. El central neerlandés del Manchester City gusta —y mucho— en los despachos del Barça, que busca reforzar su defensa de cara a la segunda mitad de la temporada.

La opción Aké no es casual. Hansi Flick ha pedido personalmente la incorporación de un perfil de central que también pueda actuar como lateral izquierdo, una pieza híbrida que aporte solidez defensiva, experiencia internacional y versatilidad táctica. Aké encaja perfectamente en esa descripción. Zurdo, potente en el duelo, fiable en el juego aéreo y con capacidad para adaptarse a distintos esquemas, el internacional neerlandés reúne las condiciones que demanda el técnico alemán.

Desde Inglaterra, además, llegan señales claras de apertura. El Manchester City está dispuesto a dejar salir a Aké en el mercado de enero, siempre que se den las condiciones adecuadas. En este contexto, el Barça no tendría grandes dificultades para cerrar la operación si finalmente decide avanzar, algo favorecido por un factor clave: la excelente relación entre ambos clubes. Las conversaciones entre Barça y City no se consideran un obstáculo, y el entendimiento institucional facilita cualquier escenario de negociación.

Manchester City v Leeds United - Premier League | Shaun Brooks - CameraSport/GettyImages

En estos momentos, dentro del club azulgrana se manejan diferentes fórmulas. Desde una cesión hasta final de temporada con opción o incluso obligación de compra, hasta un traspaso definitivo. Ambas vías están sobre la mesa y dependerán tanto del encaje económico como de la planificación deportiva a medio plazo. La situación financiera del Barça obliga a ser creativo, pero no frena la ambición deportiva.

Eso sí, Aké no es el único nombre en la lista. El FC Barcelona sigue explorando el mercado y evaluará otras alternativas antes de tomar una decisión final. El objetivo es claro: reforzar la defensa con garantías y minimizar riesgos en un tramo decisivo del curso.

El mercado apenas comienza, pero el mensaje desde el Barça es inequívoco. Hay una necesidad detectada, un perfil definido por el entrenador y una oportunidad real sobre la mesa. La situación de Nathan Aké es, sin duda, una a seguir muy de cerca.