Necaxa vs América: previa, predicciones y alineaciones
El Club América cierra la Jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX en casa del Club Necaxa en plena Fecha FIFA y tendrá las bajas de varios elementos titulares.
Por lo tanto, les compartimos la información más relevante sobre este encuentro que será podría ser muy reñido entre dos equipos que tienen la urgencia de ganar.
Pronóstico SI Fútbol
El último partido de la Jornada 10 se jugará en la noche del domingo y se espera un partido con varias novedades ante las ausencias de varios elementos azulcremas y e primer juego en casa del nuevo entrenador Juan Reynoso.
Por eso, vemos posible un empate sin muchos goles o una victoria por un gol de las Águilas que a pesar de eso tienen una plantilla muy superior en cuanto a calidad.
Necaxa 1-1 América
¿A qué hora se juega el Necaxa vs América?
- Ciudad: Aguascalientes
- Estadio: Victoria
- Fecha: domingo 27 de septiembre
- Hora: 23:10 EE.UU. (Este), 21;10 MX
Historial de enfrentamientos directos entre el Necaxa vs América (últimos cinco enfrentamientos)
- Necaxa: 1
- Empate: 3
- América: 1
- Último partido entre ambos: 31/01/26 - América 2-0 Necaxa - Liga MX
Últimos 5 partidos
Necaxa
América
San Luis 3-1 América
América 2-2 Chivas
Necaxa 0-1 Puebla
Cruz Azul 4-3 Chivas
Tigres 1-1 Necaxa
León 1-0 América
Necaxa 1-3 Cruz Azul
América 2-2 Monterrey
Pumas 1-1 Necaxa
América 2-0 Puebla
¿Cómo ver el Necaxa vs América por Televisión y Streaming online?
Países
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
fuboTV, FOX Deportes y FOX One
México
FOX One y FOX+
Últimas noticias de Necaxa
El conjunto necaxista viene de caer en el debut de Juan Reynoso en el banquillo frente a Atlético de San Luis por 3-1, sin embargo, en casa buscarán sumar sus primers puntos bajo su mandato.
Los Rayos están lejos de zona de clasificación siendo décimo quintos de la tabla general, pero aún tienen nueve cotejos por disputar.
La posible alineación de Necaxa (3-4-3): Christopher Andrade; Kaiky Naves, Alexis Peña , Agustín Oliveros; Kevin Rosero, Pedro Pedraza, Lorenzo Faravelli, Javier Ruiz; Raúl Martínez, Julián Carranza, Juan Valencia.
Últimas noticias de América
Las Águilas tuvieron cuatro jugadores convocados, siendo dos por parte de la selección mexicana, uno por la selección de Uruguay y otro de la selección de Colombia.
Por parte de México, Israel Reyes e Isaías Violante fueron los elegidos para esta convocatoria; Alan Cervantes también había sido convocado, pero fue baja por una lesión.
Brian Rodríguez fue el convocado, pero en esta ocasión lo hará con un nuevo cuerpo técnico por lo que es una oportunidad de oro para ganarse un puesto como titular. Y Óscar Perea, siendo su primera convocatoria con la selección absoluta de Colombia.
La posible alineación de América (4-2-3-1): Rodolfo Cota; Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Emilio Lara, Cristian Borja; Erick Sánchez, Raphael Veiga; Alejandro Zendejas, Carlos Álvarez, Alexis Gutiérrez; Henry Martín.
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Benjamín Guerra es redactor en SI Fútbol. Tiene una trayectoria de más de una década colaborando en los medios de comunicación tradicionales y digitales en el sector regional, nacional e internacional como escritor deportivo especializado en fútbol.