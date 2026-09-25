Necaxa vs América: previa, predicciones y alineaciones

El Club América cierra la Jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX en casa del Club Necaxa en plena Fecha FIFA y tendrá las bajas de varios elementos titulares.

Por lo tanto, les compartimos la información más relevante sobre este encuentro que será podría ser muy reñido entre dos equipos que tienen la urgencia de ganar.

Pronóstico SI Fútbol

El último partido de la Jornada 10 se jugará en la noche del domingo y se espera un partido con varias novedades ante las ausencias de varios elementos azulcremas y e primer juego en casa del nuevo entrenador Juan Reynoso.

Por eso, vemos posible un empate sin muchos goles o una victoria por un gol de las Águilas que a pesar de eso tienen una plantilla muy superior en cuanto a calidad.

Necaxa 1-1 América

¿A qué hora se juega el Necaxa vs América?

Ciudad : Aguascalientes

: Aguascalientes Estadio : Victoria

: Victoria Fecha : domingo 27 de septiembre

: domingo 27 de septiembre Hora: 23:10 EE.UU. (Este), 21;10 MX

La sede del partido será el Estadio Victoria | Leopoldo Smith/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Necaxa vs América (últimos cinco enfrentamientos)

Necaxa : 1

: 1 Empate : 3

: 3 América: 1

Último partido entre ambos: 31/01/26 - América 2-0 Necaxa - Liga MX

Últimos 5 partidos

Necaxa América San Luis 3-1 América América 2-2 Chivas Necaxa 0-1 Puebla Cruz Azul 4-3 Chivas Tigres 1-1 Necaxa León 1-0 América Necaxa 1-3 Cruz Azul América 2-2 Monterrey Pumas 1-1 Necaxa América 2-0 Puebla

¿Cómo ver el Necaxa vs América por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos fuboTV, FOX Deportes y FOX One México FOX One y FOX+

Últimas noticias de Necaxa

#ASLvsNEC | Se termina el encuentro en San Luis. pic.twitter.com/dV92bgRD7a — Club Necaxa (@ClubNecaxa) September 20, 2026

El conjunto necaxista viene de caer en el debut de Juan Reynoso en el banquillo frente a Atlético de San Luis por 3-1, sin embargo, en casa buscarán sumar sus primers puntos bajo su mandato.

Los Rayos están lejos de zona de clasificación siendo décimo quintos de la tabla general, pero aún tienen nueve cotejos por disputar.

La posible alineación de Necaxa (3-4-3): Christopher Andrade; Kaiky Naves, Alexis Peña , Agustín Oliveros; Kevin Rosero, Pedro Pedraza, Lorenzo Faravelli, Javier Ruiz; Raúl Martínez, Julián Carranza, Juan Valencia.

Últimas noticias de América

Alan Cervantes, Israel Reyes e Isaías Violante fueron convocados por la Selección Nacional de México como parte de la primera convocatoria de Rafael Márquez. 🇲🇽



¡Vamos con todo, Águilas! El camino a 2030 comienza aquí. 👊 pic.twitter.com/PPAgi5YRe6 — Club América (@ClubAmerica) September 18, 2026

Las Águilas tuvieron cuatro jugadores convocados, siendo dos por parte de la selección mexicana, uno por la selección de Uruguay y otro de la selección de Colombia.

Por parte de México, Israel Reyes e Isaías Violante fueron los elegidos para esta convocatoria; Alan Cervantes también había sido convocado, pero fue baja por una lesión.

Brian Rodríguez fue el convocado, pero en esta ocasión lo hará con un nuevo cuerpo técnico por lo que es una oportunidad de oro para ganarse un puesto como titular. Y Óscar Perea, siendo su primera convocatoria con la selección absoluta de Colombia.

La posible alineación de América (4-2-3-1): Rodolfo Cota; Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Emilio Lara, Cristian Borja; Erick Sánchez, Raphael Veiga; Alejandro Zendejas, Carlos Álvarez, Alexis Gutiérrez; Henry Martín.

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