Necaxa vs Cruz Azul: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Máquina Celeste visita Aguascalientes para mantener su buena racha
La previa de Necaxa vs Cruz Azul en la Liga MX
La previa de Necaxa vs Cruz Azul en la Liga MX | Jam Media/GettyImages

Esta semana es de fecha doble y el Club de Fútbol Cruz Azul visitará al Club Necaxa en la correspondiente Jornada 14 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

La Máquina Celeste es sublíder general con 28 unidades producto de ocho triunfos, cuatro empates y solo una derrota. Mientras que, el cuadro hidrocálido es penúltimo sitio con 9 puntos tras 13 jornadas disputadas.

A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Necaxa vs Cruz Azul?

  • Ciudad: Aguascalientes
  • Fecha: martes 21 de octubre
  • Horario: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 03:00 horas (España)
  • Estadio: Victoria

¿Cómo se podrá ver el Necaxa vs Cruz Azul en TV y streaming online?

País

Canal TV

Streaming Online

Estados Unidos

TUDN USA

ViX

México

Azteca 7

TV Azteca App y Claro Sports

España

Sin transmisión

Sin transmisión

Últimos cinco partidos de Necaxa

Rival

Resultado

Competición

Tigres

5-3 D

Liga MX

Pachuca

0-1 D

Liga MX

Atlas

3-2 D

Liga MX

Chivas

3-1 D

Liga MX

Puebla

1-0 V

Liga MX

Últimos cinco partidos de Cruz Azul

Rival

Resultado

Competición

América

2-1 V

Liga MX

Tigres

1-1 E

Liga MX

Tijuana

2-0 D

Liga MX

Querétaro

2-2 E

Liga MX

Juárez

3-2 V

Liga MX

Últimas noticias de Necaxa

Los rayos no consiguen levantar en el presente torneo y nuevamente volvieron a perder el fin de semana siendo de los peores clubes del certamen. Fueron goleados 5-3 ante Club Tigres UANL.

Últimas noticias de Cruz Azul

El cuadro celeste consiguió un triunfo ante su acérrimo rival en el Clásico Joven por 2-1 y siguen de escoltas de los Diablos Rojos en el subliderato general.

Posibles alineaciones

Necaxa

Portero: Ezequiel Unsain.

Defensas: Emilio Lara, Alexis Peña, Cristian Calderón.

Centrocampistas: Kevin Rosero, Agustín Palavecino, Diego de Buen, Franco Rossano.

Delanteros: Johan Rojas, Díber Cambindo, Tomás Badaloni.

Cruz Azul

Portero: Kevin Mier.

Defensas: Jorge Sánchez, Willer Ditta, Jesús Orozco, Gonzalo Piovi, Carlos Rotondi.

Centrocampistas: José Paradela, Carlos Rodríguez, Lorenzo Faravelli y Luka Romero.

Delanteros: Gabriel Fernández.

Pronóstico SI

Necaxa 0-2 Cruz Azul.

