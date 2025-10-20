Necaxa vs Cruz Azul: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Esta semana es de fecha doble y el Club de Fútbol Cruz Azul visitará al Club Necaxa en la correspondiente Jornada 14 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

La Máquina Celeste es sublíder general con 28 unidades producto de ocho triunfos, cuatro empates y solo una derrota. Mientras que, el cuadro hidrocálido es penúltimo sitio con 9 puntos tras 13 jornadas disputadas.

A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Necaxa vs Cruz Azul?

Ciudad: Aguascalientes

Fecha: martes 21 de octubre

Horario: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 03:00 horas (España)

Estadio: Victoria

¿Cómo se podrá ver el Necaxa vs Cruz Azul en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos TUDN USA ViX México Azteca 7 TV Azteca App y Claro Sports España Sin transmisión Sin transmisión

Últimos cinco partidos de Necaxa

Rival Resultado Competición Tigres 5-3 D Liga MX Pachuca 0-1 D Liga MX Atlas 3-2 D Liga MX Chivas 3-1 D Liga MX Puebla 1-0 V Liga MX

Últimos cinco partidos de Cruz Azul

Rival Resultado Competición América 2-1 V Liga MX Tigres 1-1 E Liga MX Tijuana 2-0 D Liga MX Querétaro 2-2 E Liga MX Juárez 3-2 V Liga MX

Últimas noticias de Necaxa

Los rayos no consiguen levantar en el presente torneo y nuevamente volvieron a perder el fin de semana siendo de los peores clubes del certamen. Fueron goleados 5-3 ante Club Tigres UANL.

Últimas noticias de Cruz Azul

BUENOS Y AZULES DÍAS 💙🚂 pic.twitter.com/wLfjuq31TM — CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 19, 2025

El cuadro celeste consiguió un triunfo ante su acérrimo rival en el Clásico Joven por 2-1 y siguen de escoltas de los Diablos Rojos en el subliderato general.

Posibles alineaciones

Necaxa

Portero: Ezequiel Unsain.

Defensas: Emilio Lara, Alexis Peña, Cristian Calderón.

Centrocampistas: Kevin Rosero, Agustín Palavecino, Diego de Buen, Franco Rossano.

Delanteros: Johan Rojas, Díber Cambindo, Tomás Badaloni.

Cruz Azul

Portero: Kevin Mier.

Defensas: Jorge Sánchez, Willer Ditta, Jesús Orozco, Gonzalo Piovi, Carlos Rotondi.

Centrocampistas: José Paradela, Carlos Rodríguez, Lorenzo Faravelli y Luka Romero.

Delanteros: Gabriel Fernández.

Pronóstico SI

Necaxa 0-2 Cruz Azul.