Necaxa vs Cruz Azul: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Esta semana es de fecha doble y el Club de Fútbol Cruz Azul visitará al Club Necaxa en la correspondiente Jornada 14 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.
La Máquina Celeste es sublíder general con 28 unidades producto de ocho triunfos, cuatro empates y solo una derrota. Mientras que, el cuadro hidrocálido es penúltimo sitio con 9 puntos tras 13 jornadas disputadas.
A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Necaxa vs Cruz Azul?
- Ciudad: Aguascalientes
- Fecha: martes 21 de octubre
- Horario: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 03:00 horas (España)
- Estadio: Victoria
¿Cómo se podrá ver el Necaxa vs Cruz Azul en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
TUDN USA
ViX
México
Azteca 7
TV Azteca App y Claro Sports
España
Sin transmisión
Sin transmisión
Últimos cinco partidos de Necaxa
Rival
Resultado
Competición
Tigres
5-3 D
Liga MX
Pachuca
0-1 D
Liga MX
Atlas
3-2 D
Liga MX
Chivas
3-1 D
Liga MX
Puebla
1-0 V
Liga MX
Últimos cinco partidos de Cruz Azul
Rival
Resultado
Competición
América
2-1 V
Liga MX
Tigres
1-1 E
Liga MX
Tijuana
2-0 D
Liga MX
Querétaro
2-2 E
Liga MX
Juárez
3-2 V
Liga MX
Últimas noticias de Necaxa
Los rayos no consiguen levantar en el presente torneo y nuevamente volvieron a perder el fin de semana siendo de los peores clubes del certamen. Fueron goleados 5-3 ante Club Tigres UANL.
Últimas noticias de Cruz Azul
El cuadro celeste consiguió un triunfo ante su acérrimo rival en el Clásico Joven por 2-1 y siguen de escoltas de los Diablos Rojos en el subliderato general.
Posibles alineaciones
Necaxa
Portero: Ezequiel Unsain.
Defensas: Emilio Lara, Alexis Peña, Cristian Calderón.
Centrocampistas: Kevin Rosero, Agustín Palavecino, Diego de Buen, Franco Rossano.
Delanteros: Johan Rojas, Díber Cambindo, Tomás Badaloni.
Cruz Azul
Portero: Kevin Mier.
Defensas: Jorge Sánchez, Willer Ditta, Jesús Orozco, Gonzalo Piovi, Carlos Rotondi.
Centrocampistas: José Paradela, Carlos Rodríguez, Lorenzo Faravelli y Luka Romero.
Delanteros: Gabriel Fernández.
Pronóstico SI
Necaxa 0-2 Cruz Azul.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.