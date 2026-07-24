Necaxa vs Monterrey: previa, predicciones y alineaciones

Continúa la actividad en el campeonato mexicano de Primera División con la Jornada 2 entre el Club Necaxa y el Club de Fútbol Monterrey desde tierras hidrocálidas.

Ambos equipos vienen de haber ganado en la primera jornada del certamen, los Rayos remontaron a los Potros de Hierro del Atlante en su regreso al máximo circuito y la Pandilla consiguió el triunfo en casa 3-1 ante un Santos Laguna que parece seguir en el mismo rumbo.

De esa manera, les compartimos la información más relevante sobre este compromiso que será clave en los duelos antes del parón por la Leagues Cup 2026.

Pronóstico SI Fútbol

El conjunto de la Pandilla luce de entrada como un equipo más completo, más aún con la llegada al banquillo de Matías Almeyda, por lo que es probable que puedan sacar las tres unidades del Estadio Victoria.

Por ese motivo, creemos que los regiomontanos saldrán airosos de Aguascalientes sobre los Rayos por al menos una anotación de diferencia. De hecho tiene racha de cinco juegos ganados de manera consecutiva sobre ellos.

Necaxa 1-2 Monterrey

¿A qué hora se juega el Necaxa vs Monterrey?

Ciudad : Aguascalientes

: Aguascalientes Estadio : Victoria

: Victoria Fecha : domingo 26 de julio

: domingo 26 de julio Hora: 19:00 EE.UU (Este), 17:00 MEX

La sede será el Estadio Victoria | Jam Media/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Necaxa y Monterrey (últimos cinco partidos)

Necaxa: 0

0 Empate : 0

: 0 Monterrey: 5

Último partido entre ambos: 13/01/26 - Necaxa 0-2 Monterrey - Liga MX

Últimos 5 partidos

Necaxa Monterrey Necaxa 2-1 Atlanta 16/07/26 Monterrey 3-2 Santos 18/07/26 Cruz Azul 4-1 Necaxa 26/04/26 Monterrey 3-0 Santos 26/04/26 Necaxa 0-0 Chivas 22/04/26 Monterrey 2-1 Puebla 21/04/26 Necaxa 1-1 Tigres 18/04/26 Monterrey 1-3 Pachuca 18/04/26 Querétaro 3-1 Tigres 11/04/26 Atlas 0-0 Monterrey 11/04/26

¿Cómo ver el Necaxa vs Monterrey por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos fuboTV, FOX Deportes y FOX One México FOX One y FOX+

Últimas noticias de Necaxa

¿No te enteraste? Tenemos nuevo Rayo en casa 🙌

Conoce más sobre la llegada de Kaiky Naves 🇧🇷 aquí: https://t.co/byXjjTmZo8 #HastaElAlmaGrita ⚡ pic.twitter.com/CHtQsYgEOQ — Club Necaxa (@ClubNecaxa) July 22, 2026

El defensa central brasileño Kaiky Marques Naves se convierte en una nueva incorporación para la plantilla necaxista. Originario de Santos, São Paulo, Brasil, Kaiky completó su proceso formativo en las fuerzas básicas del Palmeiras.

Posteriormente, su trayectoria lo llevó a dar el salto al balompié europeo al militar con el conjunto de Alverca, en Portugal. Este paso por el viejo continente le permitió sumar un importante roce internacional y adquirir una perspectiva táctica diferente, fortaleciendo su perfil como defensor.

El zaguero sudamericano ya se encuentra en Aguascalientes y se ha puesto a disposición del profesor Martín Varini y su cuerpo técnico.

Alineación de Necaxa (4-3-3): Luis Jiménez; Agustín Oliveros, Alexis Peña, Raúl Martínez, Carlos Vargas; Daniel Leyva, Lorenzo Faravelli, Juan Torres; Julián Carranza, Javier Ruiz, Ricardo Monreal

Últimas noticias de Monterrey

El nuevo refuerzo de la Pandilla, el internacional mexicano Orbelín Pineda fue repatriado tras su paso por Europa y haber brillado en AEK Atenas para reencontrarse con Matías Almeyda y dio sus primeras declaraciones al ser presentado.

“Voy a disfrutar, dar lo mejor de mí y ayudar mis compañeros para conseguir grandes cosas. Estoy listo para este nuevo reto", dijo.

Alineación de Monterrey (4-2-3-1): Luis Cardenas; Ricardo Chávez, Stefan Medina, Alonso Aceves,Gerardo Arteaga; Jorge Rodríguez, Óliver Torres; Lucas Ocampos, Luca Orellano, Jesús Corona; Diego Rossi.

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