Néstor Araujo deja al América tras cuatro años en el club

La etapa de Néstor Araujo con el Club América ha llegado oficialmente a su fin. El defensor mexicano no continuará con las Águilas luego de que la directiva decidiera no renovar su contrato, mismo que concluirá el próximo 30 de juni. De esta manera, el central abandonará la institución como agente libre tras cuatro temporadas marcadas por altibajos y una pérdida progresiva de protagonismo.

La noticia fue confirmada durante las últimas horas, luego de que el futbolista fuera informado de que no entraba en los planes deportivos para el siguiente ciclo. Araujo es uno de los primeros cortados durante la etapa de renovación del cuadro de la Liga MX.

🚨🦅 CONFIRMADO. Néstor Araujo se va del Club América.



La mañana de hoy le han comunicado que no entra en planes y no será tomado en cuenta.



No renovará, su vínculo termina el 30 de junio.



DETALLES.https://t.co/F0umV4Wqw8 — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) May 12, 2026

Araujo llegó al América en el verano de 2022 procedente del Celta de Vigo, club donde había logrado consolidarse en el futbol español y mantener presencia constante en la selección mexicana.

En su momento, su regreso a la Liga MX generó expectativa entre la afición azulcrema debido a la experiencia internacional que aportaba y a la necesidad del equipo de reforzar su zona defensiva con un jugador probad.

Chivas v America - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Durante sus primeros torneos tuvo momentos importantes e incluso logró mostrar regularidad en ciertos lapsos. Sin embargo, el paso del tiempo terminó jugando en su contra. Las lesiones, la irregularidad y la fuerte competencia interna provocaron que perdiera terreno de manera considerable dentro del plantel americanista.

La situación se agravó en el último año futbolístico, donde dejó de ser considerado de manera constante y terminó completamente relegado. Mientras el América consolidaba una de las plantillas más competitivas del futbol mexicano, el central pasó a un segundo plano hasta prácticamente quedar borrado del proyecto deportivo.

Con su salida, América continúa con el proceso de renovación en distintas zonas del equipo pensando en mantener un plantel competitivo para los próximos torneos. Salvo sorpresa, el futuro de Néstor se mantendrá dentro de la Liga MX.