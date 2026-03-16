El futuro de Neymar dentro de la selección de Brasil se ha complicado en las más recientes horas. El hoy capitán de Santos ha quedado fuera de la lista de Carlo Ancelotti para los duelos de la fecha FIFA del mes de marzo, la última previo a la Copa del Mundo de 2026.

Este parón de selecciones es el último previo al Mundial. Es decir, Neymar no tendrá otra oportunidad para mostrarse de forma cercana a Carlo Ancelotti a menos de tres meses del inicio de la Copa del Mundo.

🚨 OFFICIAL: Neymar Jr has been left OUT of Brazil squad by Carlo Ancelotti. ❌ pic.twitter.com/omD73LobXr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 16, 2026

Si bien esta decisión del entrenador italiano no deja fuera del Mundial al '10', en definitiva sí reduce sus opciones de ser tomado en cuanta de forma importante. Incluso, no sería una locura afirmar que hoy parecen nulas.

¿El origen de la decisión?

Brazil Portraits - FIFA World Cup Qatar 2022 | Ryan Pierse - FIFA/GettyImages

Rodrigo Mattos de UOL Esporte afirma que Carlo Ancelotti tenía definido darle seguimiento cercano a Neymar durante el duelo donde Santos se enfrentó a Mirassol FC el pasado 10 de marzo. Sin embargo, 24 horas antes del encuentro fue el propio jugador quien se descartó del partido.

El argumento de Neymar su entorno fue una aparente sobrecarga muscular. Dicha versión tuvo el respaldo de Santos. Aunque, la postura del jugador no fue nada bien recibida ni por la Federación, ni mucho menos por Ancelotti.

Según la fuente, La Federación informó tanto a Santos como al entorno de Neymar de la visita de Ancelotti para dicho juego. La decisión del jugador fue mal vista por el técnico, quien lo ha visto como una falta de compromiso.

El hecho está dado. Hoy Neymar ve de lejos como se marcha su última oportunidad para poder ganar el Mundial, la deuda pendiente que tiene en su carrera. Quedarán por delante alrededor de 90 días antes de la Copa del Mundo, pero el boleto se nota lejano.