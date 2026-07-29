Neymar Jr. le pone fin a su legado en la selección de Brasil

Neymar Jr. confirmó que su etapa con la selección de Brasil llegó a su fin y descartó cualquier posibilidad de regresar para futuras competencias, incluida la Copa América 2028 y el Mundial de 2030.

El delantero del Santos hizo oficial una decisión que ya había dejado entrever tras la eliminación de Brasil en la Copa del Mundo 2026, pero que ahora ratificó de manera definitiva: "Gracias, pero no por el momento con la selección brasileña. Creo que hice historia allí y fui muy feliz. Viví mucho, di mi sangre y mi vida, y siempre luché por la camiseta amarilla, pero creo que ya no quiero hacerlo", expresó.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Neymar has announced that he has retired from the Brazilian national team:



"My moment with the National Team is already over. I made history, I gave my blood, but I don't want to anymore." pic.twitter.com/38fGolYacd — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 29, 2026

Un cierre marcado por la eliminación mundialista

La despedida de Neymar llegó semanas después de la derrota de Brasil frente a Noruega por 2-1 en los octavos de final de la última cita mundialista. Aquel encuentro, disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, terminó siendo el último de su carrera con el combinado brasileño.

Al finalizar el partido, las imágenes del delantero entre lágrimas alimentaron las especulaciones sobre su futuro internacional, algo que finalmente quedó confirmado. Con su retiro de la selección, Neymar enfocará el tramo final de su carrera exclusivamente en Santos, buscando administrar su físico y prolongar su rendimiento a nivel de clubes.

Un legado que quedará en la historia

Neymar cierra su ciclo como el máximo goleador histórico de Brasil y como uno de los futbolistas más influyentes que vistieron la camiseta verdeamarela. A lo largo de su carrera disputó cuatro Copas del Mundo y conquistó la Copa Confederaciones de 2013, torneo en el que fue la gran figura del equipo.

Además, lideró a Brasil hacia la histórica medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016, el primer título olímpico en la historia del fútbol masculino brasileño, uno de los momentos más recordados de su trayectoria.

Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Jean Catuffe/GettyImages

Aún así, su gran objetivo deportivo siempre quedó pendiente: devolverle a Brasil un título mundial, algo que la pentacampeona no consigue desde Corea-Japón 2002. Ahora, Con Neymar fuera de la escena internacional, Brasil cierra definitivamente un capítulo histórico y se despide del heredero del mítico dorsal 10 y el máximo referente de la Canarinha durante más de una década.

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