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Sports Illustrated

Neymar Júnior evoluciona de su lesión camino a su debut en el Mundial 2026

El crack brasileño se mantiene en buena recuperación para disputar la Copa del Mundo
Benjamín Guerra|
Neymar Júnior sigue su recuperación para poder disputar el Mundial 2026
Neymar Júnior sigue su recuperación para poder disputar el Mundial 2026 | Wagner Meier/GettyImages

Hay buenas noticias para Neymar Júnior, la Confederación Brasileña de Fútbol dio a conocer una actualización del estado físico de dorsal '10' de cara al arranque de la Copa del Mundo 2026.

El atleta se sometió a una resonancia magnética este lunes. El examen mostró una buena evolución en su tratamiento, dentro de los parámetros esperados. Seguirá el proceso de recuperación y preparación física planificado por el cuerpo médico de la Selección Brasileña
Neymar Júnior.

De manera progresiva, el cuerpo técnico verdeamarelho lo sumará a los trabajos a la par del grupo, aunque los ejercicios con pelota serán autorizados más adelante.

Ancelotti confiaba en su recuperación

Cabe mencionar que, Carlo Ancelotti era consciente de que el canterano de Santos FC no llegaría a Estados Unidos al 100% físicamente.

Sin embargo, decidió incluirlo en la lista definitiva con la esperanza de que pudiera recuperarse en días previos de la Copa del Mundo. Mientras tanto, el goleador histórico sigue entrenando de manera diferenciada, primero en el gimnasio y luego en el campo de juego y así recuperarse de la lesión grado 2 en su pantorrilla.

Los pentacampeones del mundo comparten el Grupo C con Marruecos, Haití y Escocia. Además, harán su debut en el certamen este sábado 13 de junio a las 18:00 horas (Estados Unidos), 16:00 horas (México) y 23:00 horas (España).

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Published | Modified
Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

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