Neymar rompe el silencio tras no ser convocado: “Estoy triste, pero el sueño del Mundial sigue vivo”

Neymar podría perderse el Mundial de 2026. El jugador del Santos FC no fue considerado por Carlo Ancelotti para los compromisos de marzo de la selección brasileña ante Francia y Croacia. Aunque se esperaba su convocatoria, el entrenador italiano decidió no incluir al extremo de 34 años en esta Fecha FIFA, lo que ha generado dudas sobre su presencia en la próxima justa mundialista.

Esta será la última convocatoria de Ancelotti antes de definir la lista definitiva de 26 jugadores para el mundial. El exjugador del FC Barcelona y el Paris Saint-Germain ya reaccionó a su ausencia y admitió sentirse triste, aunque aunque dejó claro que todavía mantiene la esperanza de ser convocado en el llamado final.

Estoy molesto y triste por no haber sido convocado. Pero la concentración sigue intacta, día tras día, entrenamiento tras entrenamiento, partido tras partido (...) Vamos a lograr nuestro objetivo. Todavía queda una última convocatoria y el sueño continúa. Eso es todo, estamos juntos en esto Neymar

Neymar dejó el Al-Hilal en enero de 2025 para regresar a Brasil a jugar con el Santos FC con el objetivo de volver a la selección brasileña. Sin embargo, desde que Carlo Ancelotti tomó el control del Scratch Du Oro en mayo del mismo año, el extremo no ha vuelto a ser convocado.

Santos v Cruzeiro - Brasileirao 2025 | Sports Press Photo/GettyImages

El último partido de Neymar con su selección se registró en octubre de 2023, en un duelo de eliminatorias sudamericanas ante Uruguay. En aquella ocasión, el exjugador del Barcelona solo pudo completar 45 minutos en el terreno de juego, ya que sufrió una grave lesión de rodilla.

De acuerdo con los reportes más recientes, el cuerpo técnico de la selección brasileña sigue de cerca a Neymar, sobre todo tras la lesión de Rodrygo, aunque Ancelotti ha afirmado que solamente llevará al mundial a los jugadores que estén en plenitud física y con ritmo de competencia.