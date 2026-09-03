Neymar vuelve a sufrir una lesión: ¿cuánto tiempo estará de baja?

Neymar vuelve a encender las alarmas en el Santos: tras jugar el Mundial 2026 con Brasil, el crack ex FC Barcelona volvió a su equipo para seguir compitiendo por los objetivos de esta temporada. La Copa de Brasil ya no será uno para ellos, ya que quedaron afuera contra el Palmeiras por un global de 3-0 en los cuartos de final.

En el partido de vuelta fue cuando el 10 preocupó a todos, acusando dolor en la zona del isquiotibial derecho y retirándose entre lágrimas al descanso. Para el inicio del segundo tiempo fue reemplazado por Rony y Gabigol quedó con la cinta de capitán del Peixe.

Ney acumula 8 goles en 24 partidos en lo que va del 2026, y este número seguramente se vea afectado por esta lesión. En las próximas horas se realizará estudios médicos y se espera que el Santos publique un parte médico formal, que dará un tiempo aproximado de recuperación para el crack.



Santos v Palmeiras - Copa Do Brasil 2026 | Ricardo Moreira/GettyImages

El regreso de Neymar al Santos ilusionó a todos los fanáticos, aunque no está siendo como ellos esperaban. Cuando está bien las pinceladas sin dudas están allí, el tema es que no suele estar bien desde lo físico y es algo que le pesa. Incluso llegó a ponerse el plazo de la Copa del Mundo para evaluar un eventual retiro si no era convocado, algo que terminó no sucediendo.

El Santos está 14° en el Brasileirão, más cerca en puntos de la zona de clasificación a las copas internacionales que de luchar por el descenso a la Serie B, aunque en caso de no ganar en los próximos partidos el margen podría acortarse. En la Copa CONMEBOL Sudamericana está en cuartos de final y aguarda disputar su serie contra Atlético Mineiro tras haber eliminado a Universidad Central de Venezuela y Macará de Ecuador.

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