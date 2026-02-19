Nico Schlotterbeck se alza como el gran objetivo del FC Barcelona

El mercado de fichajes de verano asoma como feroz en el fútbol europeo y, como casi siempre, el FC Barcelona y el Real Madrid serán grandes protagonistas.

Se espera que una de las grandes figuras difíciles sea Nico Schlotterbeck, defensor del Borussia Dortmund y la selección de Alemania, actualmente pretendido por ambas escuadras para robustecer el fondo.

Del lado del Merengue, han estado atrás de futbolistas como Ibrahima Konaté y Dayot Upamecano, por lo que la decisión de sumar un defensor central de élite está tomada y este nombre parecería ser, en el contexto actual, el que más seduce.

Germany v Denmark: Round of 16 - UEFA EURO 2024 | Kevin Voigt/GettyImages

En las últimas horas se sumó al interés el FC Barcelona, ya que Hansi Flick le habría pedido a Deco sumar un defensor central para tener una variante confiable en su plantilla ante los últimos resultados adversos. Otro que está tras los pasos de Schlotterbeck es el Liverpool. El valor de mercado estimado del zaguero alemán sería de 50 millones de euros, aunque en la puja seguramente el precio se incremente.

Nacido en Waiblingen el 1 de diciembre de 1999, hizo el grueso de su recorrido formativo en el Friburgo, donde llegó a debutar en la Primera División y acumuló 56 apariciones. Llegó al Borussia Dortmund a cambio de 20 millones de euros en julio de 2022 y su impacto fue casi inmediato, posicionándose como uno de los titulares de la importante escuadra teutona.

Con el Dortmund supo llegar a una final de UEFA Champions League y ya lleva 150 partidos jugados. Además, fue internacional en 23 oportunidades con la absoluta de Alemania y salvo una catástrofe será uno de los seleccionados por Julian Nagelsmann para viajar a Norteamérica a disputar el Mundial 2026, donde buscarán volver a ser protagonistas tras varias ediciones de torneos importantes sin éxitos para ellos.