Nico Williams rompe el silencio tras su lesión en el España vs Uruguay: "Hoy es uno de los peores días de mi vida"

La selección española derrotó a Uruguay por 1-0 en la tercera jornada de la fase de grupos. Con este resultado, la Furia Roja llegó a siete puntos en el sector H y se consolidó como primer lugar. No obstante, no todo fueron buenas noticias para el equipo dirigido por Luis de la Fuente, ya que dos jugadores importantes sufrieron lesiones importantes que los marginarán, al menos, de la ronda de dieciseisavos de final.

Tanto Yeremy Pino como Nico Williams están en duda para lo que resta de la competencia. Esto se suma a la baja de Víctor Muñoz, quien todavía no se encuentra físicamente apto para jugar, y a la incógnita de Lamine Yamal, que no está para disputar 90 minutos.

A través de sus redes sociales, Nico Williams compartió un duro mensaje en el que habla sobre su situación actual y los difíciles momentos que ha vivido en los últimos años por las lesiones. El extremo del Athletic Club fue directo y señaló al mediocampista uruguayo Nicolás de la Cruz por cometer una "acción innecesaria", producto de la frustración, el descontento y la tristeza.

El extremo de 23 años llegó al punto de asegurar que este es "uno de los peores días de mi vida".

Hoy es uno de los peores días de mi vida. Vuelvo a lesionarme después de un año muy complicado, en el que la pubalgia me ganó muchas batallas, pero no la guerra (...) Ayer me provocaron una nueva lesión tras una acción en la que un compañero de profesión actuó llevado por la frustración, el descontento y la tristeza por la situación que atravesaba. Fue una jugada que, en mi opinión, se podía haber evitado porque era completamente innecesaria Nico Williams

En su publicación, Williams afirmó que esta nueva lesión no lo va a detener y que luchará hasta el final para poder jugar al futbol, ser feliz y dar alegrías a su afición. El extremo agradeció los mensajes de apoyo y advirtió que su historia en el Mundial 2026 todavía no termina y que regresará "lo antes posible".

Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026 | Florencia Tan Jun/GettyImages

Tras el partido ante Uruguay, Williams sufre una lesión muscular en el aductor derecho. La selección española no puede convocar nuevos jugadores para suplir a los lesionados, por lo que han optado por mantenerlos en la concentración y esperar su recuperación.