Nicolás Larcamón deja de ser el entrenador de Cruz Azul

Tras la falta de resultados y de buen funcionamiento, la directiva de Cruz Azul llegó a la decisión de despedir a Nicolás Larcamón como entrenador del club. Joel Huiqui quedará como entrenador interino.

Comunicado Oficial: Cambio en la Dirección Técnica. pic.twitter.com/mAbdUtTklP — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 23, 2026

Hay varias razones para la salidad del director técnico argentino. Primero, la racha negativa de nueve partidos, entre liga y Concachampions, en la que el equipo se ha mostrado débil tanto defensiva como ofensivamente.

En segundo lugar, según varios reportes, los comentarios sobre el Estadio Banorte, el regreso al mismo y la declaración de Larcamón sobre que este retorno "llega tarde", no cayó bien en la directiva.

Y finalmente, hay molestia por la falta de desarrollo en piezas jóvenes como Amaury Morales o Luka Romero. Jugadores que mostraron cualidades en el pasado, pero que ahora por decisión del DT están casi borrados. Así como la notable baja de juego de futbolistas como José Paradela o Gonzalo Piovi que no han podido ser recuperados por Nicolás.

Ahora, Larcamón se despide de otro club en la Liga MX y deja a Cruz Azul sin el tan ansiado título de liga y también eliminados de la Concacaf Liga de Campeones.

Finalmente, el interinato para terminar el Clausura 2026 lo tomarán Joel Huiqui y Marco Calvillo, quienes están en el proyecto de la Liga de Expansión.