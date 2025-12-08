Este fin de semana Cruz Azul fue eliminado en las semifinales de la Liga MX a manos de los Tigres de la UANL. El cuadro de la capital del país y los del norte de México empataron a dos goles en global, pero los felinos se hicieron con el boleto cortesía del criterio de desempate por posición en la tabla.

Nicolás Larcamón, técnico de Cruz Azul habló luego de la caída. El entrenador recordó aquella derrota en la jornada 17 a manos de Pumas que les hizo quedarse sin el liderato general.

Todo fue culpa de los Pumas 😠🐾



Larcamón considera que aquel partido contra los universitarios en la última jornada de la fase regular les pasó factura en esta semifinal 👀



📹 @arturo_mt_ pic.twitter.com/7DVqisG08h — Esto en Línea (@estoenlinea) December 7, 2025

Yo no me olvido de la fecha 17, a nosotros nos fracturan a Kevin (Mier) y es acción termina con el jugador amonestado, Kevin obviamente fuera de la cancha por cinco meses y ese mismo partido perdimos el superliderato. Hoy este resultado nos clasificaría a la final. Nicolás Larcamón

Tigres UANL v Cruz Azul - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El técnico afirma que el equipo realizó una gran primera mitad. Sin embargo, tiene claro que el desgaste en dicho primer tiempo cobró factura para el segundo período.

Hicimos un muy buen primer tiempo, generamos situaciones de peligro, les pateamos muchas a veces al arco de Tigres. El desarrollo fue muy favorable y el fuelle futbolístico que tuvo el equipo con el ingreso de Charly (Rodríguez) y de José (Paradela) fue a partir de que ellos no se desgastaron y no quemaron las piernas en ese primer tiempo. Nicolás Larcamón

Larcamón concluyó su discurso hablando de la lesión de Jesús Orozco Chiquete. El técnico entiende que la gravedad de la misma se ha de definir hasta que se realicen los exámenes oportunos.

Estamos a la espera de los resultados, pero la situación no se ve nada bien, pero bueno, no me quiero adelantar a darles un diagnóstico sin antes tener la conclusión de los estudios de los médicos. Seguramente en estas horas tengan el resultado con mucha más claridad. Nicolás Larcamón

