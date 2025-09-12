Nicolás Larcamón externa las metas a corto plazo de Cruz Azul

Luego de una Leagues Cup, Cruz Azul ha corregido el camino. El cuadro de la capital del país está tercero en la general dentro de la Liga MX, cuenta con los mismos puntos que el América y está sólo una unidad por debajo de los Rayados de Monterrey.

Siendo el caso, la meta de los de La Noria es la de seguir con la buena inercia en el torneo local. El técnico del equipo, Nicolás Larcamón asegura que el equipo no va a frenar hasta que estén en la cima de la tabla general y para ello, vencer a Pachuca este sábado será vital.

Nicolás Larcamón asegura que Cruz Azul buscará los primeros puestos del Apertura 2025 y así clasificar directo. Cerrar de local ayuda en la liguilla. pic.twitter.com/1xK1mbJH4C — Universal Deportes (@UnivDeportes) September 11, 2025

Lo que tiene que ver en cuanto es relevante, siempre es importante, porque sería sinónimo de seguir ganando puntos, siendo de los mejores equipos de la fase regular, una expectativa que queremos alcanzar. Sabemos que será más importante de cara a las fases decisivas del torneo, en la Liguilla. Lo relevante que son los puestos más altos, lograr la mejor clasificación supone mejores condiciones. Ambicionamos sobre todo seguir evolucionando en el rendimiento y lograr estar en los cuatro más altos siempre será un anhelo para nosotros. Nicolás Larcamón

FBL-MEX-GUADALAJARA-CRUZ AZUL | ULISES RUIZ/GettyImages

Si bien entiende que el equipo sigue en etapa de construcción, no oculta que la meta y el deseo es tomar el liderato de la Liga MX.

Hemos tenido un rendimiento que nos apertura a tener un diagnóstico con algunos puntos importantes en ese margen de mejora. La pelota parada en contra ha sido una complejidad, es una fase que atacamos. No concibo la mejora y el entrenamiento solamente poniendo el foco en lo que se debe mejorar, también lo pongo en seguir ratificando lo que se hace bien. Vamos en ese balance. Es un partido muy importante para nosotros, se vienen dos localías, queremos ganar un sexto partido consecutivo para después jugar como local, y seguir construyendo lo que se quiere construir. Nicolás Larcamón

Más noticias sobre la Liga MX