Hansi Flick no se guardó nada después de que se confirmara que Lamine Yamal no estará disponible para el compromiso de este domingo contra el Valencia por LaLiga, por una molestia en el pubis que lo viene molestando desde hace varios días.

El entrenador alemán del FC Barcelona se quejó públicamente de la selección española, pues considera que ante las dolencias que tenía el extremo, no debió jugar en las goleadas ante Bulgaria (3-0) y Turquía (6-0).

La queja del estratega del Barça va directamente con el entrenador de la selección, Luis de la Fuente, quien siempre mantiene a Yamal como uno de sus titulares en cada compromiso que disputan.

"Es una lástima. Ya se fue con dolores a la selección. Tomó analgésicos y jugó con la selección con dolor. Tuvo problemas, y jugó 79 y 73 minutos. No se entrenó, por los problemas, entre los dos partidos con España. Eso no es cuidar a los jugadores", dijo Flick en rueda de prensa.

"La selección española tiene a los mejores futbolistas del mundo, pero habría que preocuparse de los jugadores. También de los jóvenes. Me preocupa", añadió.

El Barça podría tener la baja de Yamal también para su debut en la UEFA Champions League del próximo jueves en su visita al Newcastle. Todo dependerá de la evolución del extremo en los próximos días.

"No he hablado con el seleccionador, solo por texto. Mi español no es bueno y su inglés, tampoco es bueno. La comunicación podría ser mejor. Yo fui seleccionador y sé lo difícil que es, pero la comunicación debe ser buena", agregó el alemán.

Yamal fue sustituido en los dos compromisos de su selección y no pudo marcar. España, que viene de caer en la final de la UEFA Nations League ante Portugal, es uno de los combinados favoritos para la Copa del Mundo de 2026.