“No estamos al cien por ciento con muchos jugadores”: Scaloni, sobre los ‘tocados’ de Argentina previo al Mundial

Este sábado en Texas, la selección de Argentina sostuvo su penúltimo amistoso previo al Mundial 2026, donde venció 2-0 a su similar de Honduras gracias a las dianas de Lautaro Martínez, desde el manchón penal, y de Giuliano Simeone, tras una asistencia del Toro. La gran ausencia fue Lionel Messi, quien se quedó en el banquillo observando todo el compromiso, pues sigue en recuperación de una fatiga muscular esperando llegar al cien a la justa internacional.

"TUVE QUE COMUNICARLE QUE NO IBA A FORMAR PARTE DE LA COPA" 🤕



Lionel Scaloni reflexionó sobre la lesión de Leonardo Balerdi y lamentó su baja de la nómina de la Selección Argentina.



¿Quién debe ser el reemplazante de Balerdi en el #MundialEnDSPORTS? 🇦🇷 pic.twitter.com/k1hUMQXSZA — DSPORTS (@DSports) June 7, 2026

Además de La Pulga, hay otros jugadores que están ‘tocados’ y no están al cien con la Copa del Mundo en la vuelta de la esquina. Los que están en la lista de dudas son el arquero Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Nicolás Paz y Julián Álvarez.



Debido a todo esto, el entrenador del combinado argentino, Lionel Scaloni, lanzó una fuerte advertencia a su plantilla con respecto al torneo de la FIFA, indicando que si alguno no llega a estar al cien por ciento tendrá que ser removido de la convocatoria final, algo que le sucedió al defensor Leonardo Balerdi, quien en la mañana de este sábado se bajó del barco por un desgarro en el sóleo.



“Tampoco quiero alarmar, pero no estamos al cien por ciento con muchos jugadores, capaz la decisión no pasa sólo por cambiar un central. Vamos a esperar y sacar conclusiones con lo que el equipo necesite. La desgracia de Balerdi hace que tengamos que replantearnos situaciones con otros compañeros. Si nos apresuramos puede ser una decisión errada. No vamos a tomar una medida hasta el partido del martes y ver cómo están los demás chicos”, fueron las palabras del entrenador en rueda de prensa.

🇦🇷 “TAMPOCO QUIERO ALARMAR, PERO NO ESTAMOS AL 100% CON MUCHOS JUGADORES”



👤 Lionel Scaloni luego de la victoria 2-0 ante Honduras en conferencia de prensa:



“Tampoco quiero alarmar, pero no estamos al 100% con muchos jugadores. Capaz esa decisión no pasa solo por un central.… pic.twitter.com/PHC87f2VxB — dataref (@dataref_ar) June 7, 2026

De los siete que están en duda para el Mundial, varios fueron parte de la plantilla campeona en Qatar 2022, tal como Messi, El Dibu, Molina, Paredes y La Araña. Todavía este martes 9 de junio, Argentina encarará su último duelo de preparación contra Islandia en Alabama, para después irse preparando de cara a su debut frente a Argelia, el martes 16 de junio en el Kansas City Stadium.