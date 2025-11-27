''No estoy preocupado'', declara Arne Slot luego de que el PSV goleara 4-1 al Liverpool

El Liverpool atraviesa un momento crítico, y el ambiente en Anfield ya huele a urgencia. La derrota 4-1 frente al PSV no solo profundizó la mala racha del equipo, también expuso grietas que Arne Slot no ha logrado cerrar. Son tres derrotas consecutivas, 10 goles recibidos y apenas uno marcado. Una caída libre que no se veía desde 1992. Pero, aun con el panorama en contra, el técnico mandó un mensaje que sorprendió a propios y extraños: “No estoy preocupado”.

🚨 Arne Slot on his job: “I am not worried. My focus is on other things than worrying about my own position”.



“I need to do better, I know that”. pic.twitter.com/3TQra0WwsF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 26, 2025

Slot sabe que las críticas arrecian. El funcionamiento es pobre, la reacción inexistente y la presión aumenta semana tras semana. En la Premier League, el Liverpool marcha en la posición número 12, con apenas 18 puntos sumados y una distancia de 11 con respecto al líder, el Arsenal. Para un club acostumbrado a pelear siempre arriba, el rezago duele. Todavía más cuando el propio entrenador acepta que el equipo no está cerca del nivel que debería mostrar.

El escenario europeo tampoco ofrece alivio. En la UEFA Champions League, el Liverpool suma nueve puntos de 15 posibles y aparece como el equipo número trece en la tabla general. La goleada de hoy contra el PSV, en casa, encendió aún más la preocupación de una afición que intenta sostener la fe, pero que cada jornada siente cómo esa cuerda se va debilitando.

Liverpool FC v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | Carl Recine/GettyImages

Pese a ello, Slot mantiene una postura firme. Ante los medios, aseguró que su continuidad no es un motivo de inquietud personal. Dijo estar enfocado en corregir, no en temer por un despido. Aceptó, con tono directo, que hay mucho por mejorar, que el equipo necesita respuestas rápidas y que él mismo debe elevar su desempeño.

Sus palabras reflejan una calma excesiva, y, lo que es peor, infundada. El Liverpool sigue sin encontrar el rumbo. Arne Slot afirma no sentir preocupación, mientras que la realidad deportiva del equipo exige una reacción inmediata. En este momento, el tiempo ya no juega a su favor.