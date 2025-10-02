''No jugamos a nuestro nivel'', la dura autocrítica de Hansi Flick en la derrota del FC Barcelona frente al PSG

En un partido lleno de grandes emociones, con golazos y remontadas, el PSG venció 2-1 al FC Barcelona en la segunda fecha por la UEFA Champions League. Ferran Torres había adelantado a la escuadra culé al minuto diecinueve, pero Senny Mayulu al treinta y ocho, y Gonçalo Ramos al noventa, concretaron el triunfo para los parisinos.

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, fue directo en sus declaraciones post partido. No puso excusas sobre la mesa ni le restó mérito a la labor realizada por los actuales campeones de la UEFA Champions League.

De hecho, se deshizo en elogios ante ellos, señalando que su equipo no se comportó a la altura del rival al cual enfrentaron el día de hoy. Estas fueron las palabras exactas de Hansi Flick luego de que la escuadra culé cayera a manos de los parisinos.

🗣️Flick: “El París mereció ganar este partido. Jugamos bien en la primera parte, sobre todo en los primeros 20-25 minutos, pero luego perdimos el control del balón y la organización, sobre todo en la segunda parte.



Creo que no jugamos a nuestro nivel y estamos jugando la… pic.twitter.com/yUJx8kD2NP — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) October 1, 2025

Por su parte, el estratega del PSG y campeón de prácticamente todo con el FC Barcelona (tanto como jugador como de entrenador): Luis Enrique, también habló muy bien de su rival el día de hoy, asegurando incluso que estaría entre los principales candidatos para quedarse con el título.

En ningún caso están lejos de PSG por un resultado. Para mí, el Barça está claramente entre los candidatos a ganar la Champions. Juegan de maravilla, tienen un nivel altísimo y esto apenas es el comienzo del torneo Luis Enrique

El próximo rival del FC Barcelona en la UEFA Champions League

El FC Barcelona había arrancado con el pie derecho su accionar en la UEFA Champions League 2025-2026. Vencieron 2-1 al Newcastle United, con doblete de Marcus Rashford, que justo el día de hoy puso el pase para el gol de Ferran Torres.

Sin embargo, la derrota sufrida el día de hoy los obliga a enmendar el camino en la fecha número tres, cuando se enfrenten al Olympiacos el martes 21 de octubre.