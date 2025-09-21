"No muy contento" — Xabi Alonso da su veredicto sobre la rabieta de Vinicius Jr. en el Real Madrid

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, restó importancia al enfado de Vinicius Junior por ser sustituido e insistió en que, aunque el jugador no estaba contento, quedó satisfecho con el delantero brasileño.

Vinicius ha sido un titular indiscutible en el Real Madrid durante las últimas cuatro temporadas, consolidándose como figura clave de los grandes triunfadores de la era: Carlo Ancelotti. Esa condición de intocable se ha evaporado rápidamente durante la aún joven gestión de Alonso.

El jugador de 25 años fue sustituido por Rodrygo en el primer partido de la Champions League, entre el Real Madrid y el Marsella a mitad de semana y también empezó en el banquillo el primer duelo fuera de casa en la reciente temporada de La Liga.

Alonso incluyó a Vinicius en su once inicial para la visita del Espanyol el sábado por la tarde, pero lo sustituyó al minuto 77 con el Madrid ganando 2-0 . El veloz delantero había cedido el balón para el potente disparo de Kylian Mbappe y, según admitió el propio Alonso, estaba en su mejor momento del partido cuando su dorsal 7 apareció en la pantalla del cuarto árbitro.

Vinicius arrojó una botella de agua al suelo y agitó los brazos con incredulidad antes de que Alonso lo agarrara para charlar con él en la línea de banda.

Real Madrid CF v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

El excentrocampista del Madrid no tuvo reparos con la reacción de su jugador. "Lo único que le faltaba a Vinicius era el gol", declaró Alonso a los medios de comunicación tras el partido. "Es cierto que salió del campo cuando mejor se sentía y podría haber esperado un poco para sustituirlo, pero entendí que necesitábamos jugadores frescos para mantener el control. Vinicius quería quedarse porque se sentía bien".

“Franco [Mastantuono] también quería seguir jugando”, señaló Alonso. “Me dijo: '¿Me sacas?'. Y le dije: 'Sí'. Algo parecido pasó con Vini”.

“No estaba muy contento, pero Franco tampoco”, concluyó Alonso. “A todos nos pasa, pero estoy muy contento con el rendimiento de Vinicius. El calendario es exigente y tenemos que seguir adelante”.

Un jugador que parece inmune a las exigencias de rotación de Alonso es Mbappé. El francés prolongó su excelente inicio de temporada con un golazo de larga distancia y bien podría haber sumado otro tras disparar ocho veces el sábado.

Mbappé no fue sustituido hasta el minuto 89, y no hizo ningún ruido al ser reemplazado por el que regresaba Jude Bellingham , después de jugar en una posición más retrasada por primera vez con Alonso.

“Hoy jugó un rol más diferente, como mediapunta, y hablamos de lo que necesitábamos, y tenía la responsabilidad de estar más cerca de los centrocampistas, con todo lo que eso conlleva”, comentó efusivamente el técnico del Madrid. “Kylian entiende muy bien el fútbol y hace a la perfección lo que le pides. Era para otro rol en una posición ligeramente diferente a la habitual”.