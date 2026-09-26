''No pinta bien...'', la desalentadora declaración de Zinedine Zidane respecto a la lesión de Kylian Mbappé

Al minuto 54, tras una asistencia magistral de Michael Olise, Kylian Mbappé marcó el 1-0 para la selección francesa, en un partido que estaba resultando mucho más complicado de lo esperado, puesto que Turquía saltó a la cancha con la intención de imponer verdadera resistencia ante una de las mejores selecciones de los últimos años.

Al final, Francia ganó con ese solitario gol del delantero del Real Madrid. Sin embargo, la noticia del resultado como tal pasó a segundo término, enfocándose directamente en la lamentable lesión de Kylian Mbappé, a tan solo un mes de que la escuadra merengue dispute el Superclásico español, ante el FC Barcelona, que luce imparable esta temporada.

Al término del compromiso, el estratega de la selección francesa, Zinedine Zidane, habló frente a las cámaras respecto a la lesión en el tendón que sufrió Kylian Mbappé, obligándolo a salir de cambio. Esto fue lo que declaró:

No pinta bien y no vamos a correr ningún riesgo Zinedine Zidane.

🚨 BREAKING: Kylian Mbappé set to leave France national team camp due to tendon injury.



“It’s not looking good and we will not take any risks”, says Zinedine Zidane. 🇫🇷 pic.twitter.com/YfIDk71Pz2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 25, 2026

El ver a Kylian Mbappé rengueando durante el festejó, activó las alarmas al interior de la selección francesa. No se la pensaron dos veces, y, al minuto 59, tan solo cinco minutos después de haber marcado el 1-0, decidieron sacarlo del terreno de juego, alimentando aún más la angustia entre los hinchas, quienes se preguntaban, espantados, si la medida atendía a una verdadera imposibiidad para seguir jugando o si más bien lo hacían para cuidarlo.

Si bien es verdad que la declaración de Zinedine Zidane parece ir un poco en este sentido, no hay que perder de vista que señaló también que el asunto no pintaba bnada ien. En las aspiraciones del Real Madrid para hacerse de LaLiga en la campaña 2026/27, la presencia de Kylian Mbappé resulta fundamental. Siempre y cuando esté sano. Lesionado, le haría daño al equipo y se perjudicaría a sí mismo.

MÁS NOTICIAS SOBRE LALIGA