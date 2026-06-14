“No se gana un Mundial según como juegas el primer partido”: Ancelotti, tras el empate 1-1 entre Brasil y Marruecos

Brasil arrancó su participación en el Mundial 2026 sacando un empate 1-1 frente a su similar de Marruecos, en duelo correspondiente al Grupo C, el cual comparten con Escocia y Haití. Los africanos fueron los primeros en acertar el golpe luego de un pase de Brahim Díaz para Ismael Saibari, sin embargo, antes de culminar el primer tiempo, una individualidad de Vinicius Junior selló el destino del compromiso.

نهاية المباراة بالتعادل بين منتخبنا الوطني ومنتخب البرازيل



🏁 Full-time! 🇧🇷1-1🇲🇦

Our National Team shares the points with Brazil#DimaMaghrib #FIFAWorldCup pic.twitter.com/HDUvTQfR3j — Équipe du Maroc (@EnMaroc) June 14, 2026

En el primer lapso, Los Leones del Atlas tuvieron mayor posesión del esférico, con una Canarinha que no sabía cómo contrarrestar a sus rivales, con el mediocampo roto, con un Carlos Casemiro desconectado y un Lucas Paquetá que perdió la pelota en la anotación marroquí. Debido a esto, poco se pudo ver a Vinicius, Raphinha Dias e Igor Thiago, ya que la redonda no les llegaba.



Ya en conferencia de prensa, el técnico italiano Carlo Ancelotti fue sincero y aceptó que el equipo tiene mucho por mejorar, aunque resaltó que no se trató de un mal resultado porque el torneo apenas va comenzando y nada se define en el primer cotejo.



Asimismo, El Míster no quiso criticar el trabajo individual de ninguno de sus pupilos, ya que él está enfocado en el trabajo colectivo. Al final, explicó que el primer objetivo del Scratch du Oro es superar la primera fase para después ir juego a juego.

"NO DEBEMOS PERDER LA CONFIANZA" 🤨



Carlo Ancelotti habló en conferencia de prensa luego del empate de Brasil y dejó una frase contundente sobre el Mundial.



🗣️ "LA COPA NO SE GANA EN EL PRIMER PARTIDO. Es momento de seguir y no perder la confianza por este resultado. Hemos… pic.twitter.com/1zP52i9qR1 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 14, 2026

“No se gana un Mundial según cómo juegas el primer partido. Hay que aceptar las críticas porque hoy no jugamos un buen partido, especialmente en la primera parte donde no encontramos el balance. El equipo mejorará el próximo partido. Es el primer partido y no podemos basarnos sólo en lo que hemos hecho hoy. Es el resultado que tenemos, pero mejoraremos en el siguiente encuentro. Marruecos jugó bien, muy organizado. Fue un partido difícil. Pido perdón a la afición por no poder ganar hoy”, fueron las palabras del estratega.



“Tenemos que mejorar. No es un mal resultado, la Copa del Mundo no se gana en el primer partido. La confianza con este equipo es total; en el fútbol no siempre todo sale perfecto. Esto sólo es el principio de este camino y no todo va a salir bien desde el principio. Insisto, no podemos perder la confianza. Lo que buscamos es pasar de fase e ir mejorando partido a partido. No estoy aquí para hablar individualmente de nadie, no se tiene que criticar a los jugadores sino a todo el conjunto; no estuvimos bien en la primera parte, después mejoramos”, finalizó.



Finalmente, Vinicius, autor del tanto del empate, se quejó del estado de la cancha del MetLife Stadium a causa del calor, la cual dificultó el ritmo de juego, mas aceptó que deberán acostumbrarse a estas condiciones si realmente quieren ser campeones del mundo.

👎 Vinicius se queja del césped tras el partido ante Marruecos



❌ El delantero de Brasil no dudo a la hora de criticar las condiciones del terreno de juego #RutaMundialhttps://t.co/7eK0mkamnS — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) June 14, 2026

“Por causa del calor, el césped acaba secándose muy rápido y el juego se traba mucho, no conseguimos tener ritmo de juego y eso nos dificulta porque queremos jugar y mover la pelota de un lado a otro. Vamos a tener que adaptarnos porque va a ser así toda la competición. Todo el mundo va a tener el mismo campo para jugar”, comentó el delantero del Real Madrid.