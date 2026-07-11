Noruega vs Inglaterra - Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido

Tanto Noruega como Inglaterra llegan con la moral alta tras sus impresionantes victorias en octavos de final, y ambos equipos se enfrentan en Miami con un puesto en las semifinales de la Copa del Mundo en juego.

Inglaterra se prepara para su undécima aparición en cuartos de final de este torneo, superada únicamente por Brasil y Alemania (ambas con 14). Noruega, por su parte, ha alcanzado un hito histórico. Nunca antes había llegado a esta fase de la competición.

El equipo de Ståle Solbakken sin duda ha hecho honor a su etiqueta de "caballo oscuro", escapando de un difícil Grupo I liderado por la favorita Francia antes de derrotar a Costa de Marfil y al cinco veces campeón Brasil para llegar a los cuartos de final.

La plantilla de Solbakken tiene una fuerte influencia de la Premier League , y muchos de sus jugadores se enfrentan a los mejores de Inglaterra dos veces al año a nivel de clubes.

Los Tres Leones de Thomas Tuchel habían tenido un camino difícil en el Mundial hasta ahora, pero el reñido triunfo del domingo por la noche en Ciudad de México se sitúa entre los mejores del país en un gran torneo . No solo hay esperanza, sino una convicción genuina de que esta vez Inglaterra añadirá una segunda estrella a su camiseta.

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