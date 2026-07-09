Noruega vs Inglaterra: previa, predicciones y alineaciones

Noruega dio el batacazo y eliminó a Brasil del Mundial 2026 en octavos de final con un 2-1 que valió por mil. Erling Haaland hizo un doblete y la Canarinha descontó sobre el final con un penal de Neymar Jr.

Inglaterra, por su parte, tuvo un partido parejo contra México, sufrió de más y estuvo al límite de llegar al alargue, aunque terminó 3-2 con dos goles de Jude Bellingham y otro de Harry Kane desde los 12 pasos. Ahora, nada será fácil para estas dos selecciones que vienen brillando en su recorrido mundialista y se enfrentarán en los cuartos de final en Miami, donde solo una obtendrá el ticket dorado a las semifinales.

Pronóstico SI Fútbol

La realidad es que Inglaterra parte como favorita, pero este cruce está muy lejos de tener ganador asegurado. A los Tres Leones les costó la eliminatoria contra RD Congo y más todavía contra México, en la cual resistieron con diez jugadores durante buena parte del segundo tiempo para eliminar al Tri. Noruega, del otro lado, dejó en el camino a Brasil que, de base, es un gran envión emocional, también tienen a Haaland y Martin Odegaard atravesando uno de los mejores momentos de sus carreras.

La jerarquía individual de Inglaterra invita a colocarla un paso por delante, sin embargo, Noruega ya demostró que no necesita muchas oportunidades para lastimar, por lo que podría continuar con la épica y clasificarse a semifinales.

Noruega 3-2 Inglaterra

¿A qué hora se juega Noruega vs Inglaterra?

Ciudad: Miami, Estados Unidos

Miami, Estados Unidos Estadio: Estadio Miami (Hard Rock Stadium)

Estadio Miami (Hard Rock Stadium) Fecha: sábado 11 de julio

sábado 11 de julio Hora: 17:00 EE.UU (Este), 15:00 MEX, 23:00 ESP

17:00 EE.UU (Este), 15:00 MEX, 23:00 ESP Árbitro: TBD

Historial de enfrentamientos directos entre Noruega e Inglaterra

Noruega: 0

Empates: 0

Inglaterra: 2

Último partido entre ambos: 3/9/2014 - Inglaterra 1-0 Noruega - Amistoso internacional

Últimos 5 partidos

Noruega Inglaterra Brasil 1-2 Noruega 5/7/2026 México 2-3 Inglaterra 5/7/2026 Costa de Marfil 1-2 Noruega 30/6/2026 Inglaterra 2-1 RD Congo 1/7/2026 Noruega 1-4 Francia 26/6/2026 Panamá 0-2 Inglaterra 27/6/2026 Noruega 3-2 Senegal 22/6/2026 Inglaterra 0-0 Ghana 23/6/2026 Irak 1-4 Noruega 16/6/2026 Inglaterra 4-2 Croacia 17/6/2026

¿Cómo ver Noruega vs Inglaterra por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos FOX, Telemundo Network, Telemundo App, FOX One, Peacock México ViX España DAZN Mundial

Últimas noticias de Noruega

Stale Solbakken, Noruega | Nicolò Campo/GettyImages

Noruega está haciendole mérito a los titulares que la mencionaban como la "posible sorpresa" de este Mundial. Ahora llega a los cuartos de final luego de eliminar a Brasil en Nueva Jersey con una actuación que rompió con todos los pronósticos. El equipo de Stale Solbakken se impuso 2-1 con dos goles de Haaland, que apareció en el tramo final para cambiar el clima del partido.

Orjan Nyland fue otra de las grandes figuras. El arquero le atajó un penal a Bruno Guimaraes a los 14 minutos y volvió a responder con los infinitos remates de Vinícius Jr., Rayan, Endrick y compañía. Su intervención fue, en gran parte, la que consiguió el pase de los nórdicos.

Haaland llegó a siete goles en el Mundial y quedó en la cima de la tabla de artilleros junto a Lionel Messi y Kylian Mbappé. "Si tengo una o dos oportunidades, normalmente las convierto en gol. No sé cómo lo hago, así soy", expresó.

Solbakken también explicó una de las claves del triunfo. "Afrontamos el partido con la intención de tener el balón lo máximo posible. Creo que lo tuvimos mejor que Brasil", dijo.

Posible alineación de Noruega contra Inglaterra (4-3-3): Orjan Nyland; Kristoffer Ajer, David Moller Wolfe, Marcus Holmgren Pedersen, Torbjorn Heggem; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Odegaard; Alexander Sorloth, Erling Haaland, Antonio Nusa

Últimas noticias de Inglaterra

Thomas Tuchel, Inglaterra | Nick Potts - PA Images/GettyImages

Inglaterra se metió entre los ocho mejores después de vencer 3-2 a México en Ciudad de México. El equipo de Thomas Tuchel tuvo una noche durísima... y díficil, pero terminó con sonrisas y dos goles de Bellingham en menos de dos minutos, además de un penal convertido por Kane.

La expulsión de Jarell Quansah a los 54 minutos cambió el partido. Los Tres Leones se quedaron con diez futbolistas y tuvieron que aguantar los constantes ataques del Tri durante gran parte del segundo tiempo. La intervención de Jordan Pickford fue clave para no ir al alargue.

Kane habló después del partido y resumió la noche inglesa. "Fue un partido de locos. Tuvimos que luchar. Tuvimos que encontrar algo", dijo. Con su gol, llegó a seis tantos en el certamen.

La mala noticia llegó durante los festejos. Jordan Henderson se lesionó la muñeca al intentar saltar una valla publicitaria y fue trasladado al hospital. "No está bien. Tiene muy mala pinta. Es una lesión bastante grave", expresó Tuchel. El mediocampista podría perderse lo que resta de la Copa del Mundo.

Posible alineación de Inglaterra contra Noruega (4-2-3-1): Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane

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