Noruega vs Irak: previa, predicciones y alineaciones

Noruega e Irak debutarán este martes 16 de junio por el grupo I del Mundial 2026, apenas instantes después de que Francia se mida con Senegal por esta misma zona. Ya conociendo ese resultado, los equipos saldrán a la cancha en la búsqueda de su primera victoria.

Pronóstico SI Fútbol

Noruega cuenta con un plantel brillante y se llevará la victoria sin despeinarse contra el equipo más débil del grupo, que hará lo que pueda para frenar a sus poderosos rivales en una zona nada amigable.

Haaland jugará su primera Copa del Mundo de mayores y buscará seguir agigantando su figura, mientras que los apellidos que lo acompañan, como Odegaard y Sorloth, intentarán también empezar a escribir su camino en la historia de los Mundiales.

Noruega 4-0 Irak

¿A qué hora se juega Noruega vs Irak?

Ciudad : Foxborough, Estados Unidos

: Foxborough, Estados Unidos Estadio : Gillette Stadium

: Gillette Stadium Fecha : martes 16 de junio

: martes 16 de junio Hora : 17:00 EE.UU (Este), 15:00 MEX, 23:00 ESP

: 17:00 EE.UU (Este), 15:00 MEX, 23:00 ESP Arbitro: a confirmar

FIFA World Cup 2026 Venues - Boston Stadium | Michael Owens/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Noruega e Irak

Noruega : 0

: 0 Empate : 0

: 0 Irak: 0

Este será el primer encuentro entre ambas selecciones.

Últimos 5 partidos

Noruega Irak Marruecos 1-1 Noruega

07/06/26 Irak 0-2 Venezuela

09/06/26 Noruega 3-1 Suecia

01/06/26 Irak 1-1 España

04/06/26 Noruega 0-0 Suiza

31/03/26 Andorra 0-1 Irak

29/05/26 Países Bajos 2-1 Noruega

27/03/26 Irak 2-1 Bolivia

01/04/26 Italia 1-4 Noruega

16/11/26 Jordania 1-0 Irak

12/12/25

¿Cómo ver Noruega vs Irak por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico España DAZN Spain

Últimas noticias de Noruega

Norway v Switzerland - International Friendly | Stuart Franklin/GettyImages

El equipo que tiene a Erling Haaland como bandera la rompió en las eliminatorias, marginando a Italia al repechaje que a la postre perdió con Bosnia. Ahora, volverán a los Mundiales tras 28 años de ausencia para intentar mejorar su mejor participación, alcanzando los octavos de final tanto en Francia 1938 como en Francia 1998.

Posible alineación de Noruega contra Irak (4-4-2): Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe; Oscar Bobb, Sander Berge, Martin Ødegaard, Antonio Nusa; Erling Haaland y Alexander Sørloth.

Últimas noticias de Irak

FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-UAE-IRQ | FADEL SENNA/GettyImages

Los asiáticos fueron los últimos en clasificarse al Mundial, venciendo en la última instancia de la repesca a Bolivia. Ellos ya lo sabían, pero no les importó: tendrán el grupo más duro de la Copa del Mundo.

Esta será su segunda participación histórica tras disputar la fase de grupos en México 1986. En esa oportunidad integraron el grupo B con México, Paraguay y Bélgica, siendo los únicos eliminados de esa zona. El único gol fue de Ahmed Radhi ante los europeos.

Posible alineación de Irak contra Noruega (4-4-2): Ahmed Basil; Merchas Doski, Akam Hashim, Zaid Tahseen, Hussein Ali; Aimar Sher, Amir Al Ammari, Ibrahim Bayesh, Youssef Amyn; Aymen Hussein y Ali Al Hamadi.