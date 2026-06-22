Noruega vs Senegal - Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido

Noruega ya puede estar pensando en los posibles resultados del cuadro de eliminatorias, mientras que Senegal lucha por mantenerse con vida en la segunda ronda de la fase de grupos del Mundial de 2026.

Tras una contundente victoria por 4-1 sobre Irak en su debut, Noruega prácticamente ha asegurado su pase a la siguiente ronda. Sin embargo, no puede bajar la guardia, ya que le esperan dos pruebas mucho más difíciles. Una victoria sobre Senegal dejaría a los hombres de Ståle Solbakken en una lucha directa con Francia por el primer puesto del Grupo I en la fecha final.

Senegal, por su parte, plantó cara a Francia, pero se vio arrollado por un ataque de primer nivel . Otra derrota dejaría al equipo de Pape Thiaw en una situación muy delicada.

Aunque tres puntos en tres partidos podrían ser suficientes para clasificarse en este formato de Mundial más indulgente , Senegal no querrá depender de una gran goleada contra Irak para clasificarse como uno de los mejores terceros.

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